İYİ Parti Kırşehir Merkez İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika

İYİ Parti Kırşehir Merkez İlçe Teşkilatı'nın 2. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Zafer Satılmış seçildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek aday olarak seçimlere giren ve başkanlığa seçilen Zafer Satılmış, partisinin her kademesinde görev aldığını, gece gündüz demeden hizmet ettiğini anımsattı.

Satılmış, "Kuruluşundan bugüne partimizin her bir ferdiyle hemhal olduğum gibi, yine bunu arttırarak devam edeceğim. Adalet anlayışı ile aktif, doğru ve dürüst siyaset yapmayı kendimize ilke edinmeyi sürdüreceğiz. Seçimimiz partimize, şehrimize, milletimize hayırlı olsun." dedi.

Kongre sonrasında partililer, Satılmış ve yönetim kurulunu tebrik ederek, başarılar diledi.