İYİ Parti Kırşehir Merkez İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
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İYİ Parti Kırşehir Merkez İlçe Kongresi yapıldı

6 saat önce

İYİ Parti Kırşehir Merkez İlçe Teşkilatı'nın 2. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Zafer Satılmış seçildi.

İYİ Parti Kırşehir Merkez İlçe Kongresi yapıldı, System.String[]

İYİ Parti Kırşehir Merkez İlçe Teşkilatı'nın 2. Olağan Kongresi'nde başkanlığa Zafer Satılmış seçildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek aday olarak seçimlere giren ve başkanlığa seçilen Zafer Satılmış, partisinin her kademesinde görev aldığını, gece gündüz demeden hizmet ettiğini anımsattı.

Satılmış, "Kuruluşundan bugüne partimizin her bir ferdiyle hemhal olduğum gibi, yine bunu arttırarak devam edeceğim. Adalet anlayışı ile aktif, doğru ve dürüst siyaset yapmayı kendimize ilke edinmeyi sürdüreceğiz. Seçimimiz partimize, şehrimize, milletimize hayırlı olsun." dedi.

Kongre sonrasında partililer, Satılmış ve yönetim kurulunu tebrik ederek, başarılar diledi.

Kırşehir Merkez, Neşet Ertaş, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:42 Kaynak: AA
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