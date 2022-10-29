Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu'nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, 35 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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