İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, 35 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, 35 yaşında hayatını kaybetti

29.10.2022 10:49

Yİ Parti lideri Meral Akşener, İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede 35 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabından veren Akşener, "Gökhan Tozoğlu'nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu (35) geçen ay aort damarının yırtılması nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi görmeye başladı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Tozoğlu müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Tozoğlu'nun naaşının, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından, merkez Meram ilçesindeki Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.

İYİ Parti'yi yasa boğan ölüm! Konya İl Başkanı Tozoğlu 35 yaşında hayatını kaybetti

AKŞENER PAYLAŞIM YAPTI

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu'nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Konya İl Başkanı Tozoğlu tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Kaynak: AA
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