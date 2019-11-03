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Son Dakika Güncel İYİ PARTİ, KURULUŞUNUN İKİNCİ YILINI KUTLADI

İYİ PARTİ, KURULUŞUNUN İKİNCİ YILINI KUTLADI

6 saat önce

Haber-Kamera: Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL DHAİYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Haliç Kongre Merkezi'nde İYİ Parti'nin ikinci kuruluş yıldönümü kutlandı.

İYİ PARTİ, KURULUŞUNUN İKİNCİ YILINI KUTLADI, System.String[]

Haber-Kamera: Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL DHA

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca, Haliç Kongre Merkezi'nde İYİ Parti'nin ikinci kuruluş yıldönümü kutlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı resepsiyonda konuşma yapan Meral Akşener "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ben de size Ekrem İmamoğlu'nu getirdim" sözleriyle konuşmasına başladı.

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin sonuçları için İstanbullulara teşekkür eden Akşener, "Çok uzun bir yolu engelleri aşa aşa geldiniz. 31 Mart ve 23 Haziran'da sadece İYİ Partililer değil tüm İstanbullulara teşekkür ediyorum. Tüm İstanbullular yapılan yanlışlara yönelik ister AK Parti'ye, ister İYİ Parti'ye ya da CHP'ye oy vermiş olsun farklı geleneklerden gelse de ne olursa olsun haksızlığa karşı, bir tavır koydu ve sonuçta 23 Haziran'da bir destan yazdı. Demek ki artık Türkiye'de bazı şeyler değişmek zorunda o bazı şeyleri değiştirmek seçmen olarak sizlerin, bizlerin elinde" dedi.

Partisinin kuruluşunun ikinci yılını kutladıklarını, bununla gurur duyduklarını anlatan Akşener, "İyi ki İYİ Parti'yi kurmuşuz. İyi ki pek çok yanlışlıklara direnmişiz ve sonuçta Türkiye'de değişmez zannedilen, buna inanılan her bir değişmezi, yanlışlığı değiştirebilme iradesinin seçmende olduğunu hep birlikte ispatladık" ifadelerini kullandı. Akşener, "Göreceksiniz nasıl İstanbullu İstanbul'da bir destan yazdıysa beyefendinin şahsında Parlamenter Sistem'e geçiş konusunda da Türkiye'nin nefes alması için İstanbul yine aynı iradeyi koyacak ve hakikaten her şey hem iyi olacak hem de güzel olacak" dedi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:10 Kaynak: DHA
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