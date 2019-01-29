Son Dakika Haberleri: İyi Parti'li Aday Trafik Kazası Kurbanı

İyi Parti'li Aday Trafik Kazası Kurbanı

1 saat önce

Ankara'da İYİ Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Çini, broşür dağıtmak için çıktığı yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İyi Parti'li Aday Trafik Kazası Kurbanı, System.String[]
Ankara'da İYİ Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Çini, broşür dağıtmak için çıktığı yolda otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza Ankara Samsun Yolu 19 Mayıs Bulvarı üzerinde meydana geldi. İYİ Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı Mustafa Çini, elinde bulunan broşürleri dağıtmak için Samsun Yolunda karşıdan karşıya geçerken Muhammet İ. yönetimindeki 34 BKF 716 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde Meclis Üyesi Aday Adayı Çini'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeniyle bulvarın iki şeridi yaklaşık 1 saatliğine araç trafiğine kapandı. Yol üzerinde işaretleme yapan polis ekipleri, trafiğin tek şeritten kontrollü olarak devam etmesini sağladı. Kaza hakkında inceleme devam ediyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Ankara, Mamak, İYİ Parti, Güncel
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