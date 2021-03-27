İYİ Parti'li Akalın: "Katolik nikahı tesis etmiş gibi açık çek vererek bir ittifak oluşturmayız" - Son Dakika

İYİ Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, ittifak anlayışlarının boşanmanın kabul edilmediği "Katolik nikahı" gibi olmadığını, seçim koşulları oluştuğunda, partinin yetkili kurullarının bu konuyu değerlendireceğini ve bir karar verileceğini söyledi.

Mehmet Tolga Akalın, partisinin Uşak İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, seçim hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Erken seçim olacakmış gibi çalıştıklarını aktaran Akalın, "İYİ Parti Seçim İşleri Başkanlığı, Türkiye'de 2021 yılının 20 Haziran'ında bir erken, baskın seçim olacağını varsayarak ve yine partimizin bu seçimlere tek başına girebilme ihtimalini göz önüne alarak, tek başına gireceğini de varsaymak suretiyle bir seçim hazırlık çalışması başlattık. Biliyorsunuz biz 2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'yle bir seçim ittifakı yaptık. 2019 yılında ise sadece CHP ile bir seçim iş birliği yaptık. İYİ Parti adı üzerinde bir partidir. Dolayısıyla adı parti olup da kendisi politik tekke, tarikat gibi tavır gerçekleştiren ya da tavır sergileyen yapılarla İYİ Parti'yi ayırmak lazım." dedi.

İttifak tartışmaları

Seçim ittifakı konusunda Akalın, şunları söyledi:

"Bir ittifak yapacaksak öyle Katolik nikahı tesis etmiş gibi açık çek vererek bir ittifak oluşturmayız. Bir seçim koşulları oluştuğunda yetkili kurullarımız ittifak meselesini gündemine alır, tüm kadrolarımızla bu ittifakın koşulları ve biçimi tartışılır, oylanır ve onun sonunda bir ittifak tesis edilir. Bu anayasal düzenden dolayı oluşturmuş olduğumuz Millet İttifakı, 2018 seçimleri için geçerli bir ittifaktır. CHP ile mahalli seçimler zeminindeki iş birliğimiz nitelikli bir iş birliği olarak Türkiye'nin hemen hemen birçok bölgesinde devam eden bir iş birliğidir. Bir daha bir ittifakın yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa kimlerle yapılacağına ilişkinse bir siyasi parti olmanın işleyiş biçimlerine münhasır olarak dönemi itibariyle kararlaştıracağımız bir husustur."

Partilerinin yetkili kurullarında kararların alındığını aktaran Akalın, "Partimizin yetkili kurullarında, genel seçimle ilgili yeni bir ittifak kararı alınmadığı için de seçime tek başına girecekmiş gibi hazırlanıyoruz. Bu elbette ki böyle bir ittifak tesis edildiğinde, bu ittifakın da faydasına olacak bir husustur." ifadelerini kullandı.

HDP'nin kapatılması

Bir gazetecinin HDP'nin kapatılmasına ilişkin soruya Akalın, "Biz biliriz ki, PKK'nın üst yönetimi bu akşam toplansa 'Biz bu örgütü kapatıyoruz.' diye kapatamaz. Çünkü kendi kaderini ve kendi sonunu tayin etme imkan ve kabiliyetini yitirmiş yapıdır. Kararları PKK almaz. PKK bu coğrafyanın en kullanışlı örgütüdür ve kararları batıdaki o büyük devletler alırlar. HDP de kendi içerisinde 3-4 tane iç fraksiyona sahip ve politik kararlarının nihayetinde kendi mecrasının dışındaki mecralarda alınıp, kendisine uygulattırılan bir siyasi yapıdır. Dolayısıyla bu yönüyle temel muhataplık kurulabilecek bir yapı değildir. HDP'nin kapatılma süreci aslında bu politik taşeronlu yapının tasfiyesinden daha ziyade o politik taşeronlu yapının sahiplerine verilmeye çalışılan bir mesaj ve bir pazarlık alanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısına İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, İYİ Parti Uşak İl Başkanı Şener Toköz ve partililer de katıldı.