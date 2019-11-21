Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'li Aksoy'dan Karkamış Belediyesine ziyaret
Son Dakika Güncel İYİ Parti'li Aksoy'dan Karkamış Belediyesine ziyaret - Son Dakika

İYİ Parti'li Aksoy'dan Karkamış Belediyesine ziyaret

6 saat önce

İYİ Parti GİK üyesi İlay Aksoy başkanlığındaki heyet, Karkamış Belediyesi'ni ziyaret etti.

İYİ Parti'li Aksoy'dan Karkamış Belediyesine ziyaret, System.String[]

İYİ Parti GİK üyesi İlay Aksoy başkanlığındaki heyet, Karkamış Belediyesi'ni ziyaret etti.


Aksoy ve İyi Parti Gaziantep il, Karkamış ilçe teşkilatı yöneticilerinden oluşan heyet, Karkamış Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Ali Doğan'ın şehir dışında bulunması nedeniyle heyeti Belediye Başkan Vekili Bülent Bozkurt ve Başkan Yardımcısı Fatih Akın karşıladı.


Ziyarette Suriye meselelerinin bölgeye etkileri hakkında bilgi alışverişinde bulunulurken, gündemdeki konularla ilgili değerlendirmeler yapıldı. - GAZİANTEP

İlay Aksoy, Gaziantep, İYİ Parti, Karkamış, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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