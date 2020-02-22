İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, genel başkanları Meral Akşener'in üye kayıt seferberliği başlattığını belirterek, "İnanılmaz bir yükselişin içerisindeyiz. Milletin teveccühü bize dönmüş vaziyette. Bunu devam ettireceğiz." dedi.

Aydın, Kırıkkale'de partisinin il başkanlığında düzenlenen gençlik kolları mazbata töreninde yaptığı konuşmada, 4 ay önce genel başkanları Meral Akşener'in İstanbul'dan üye kayıt seferberliği başlattığını hatırlattı.

Üye kayıt seferberliği konusunda ciddi çalışma yaptıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Bu konuda seferberlik halindeyiz. Çünkü üye yapmak demek, sahada olmak demektir. Bir kişiyi üye yapmak, siyasi parti faaliyetidir. Onun için bunu çok ciddiye alıyoruz ve önemsiyoruz. Bugün itibarıyla 278 bin üyemiz olmuş. İnanılmaz bir yükselişin içerisindeyiz. Milletin teveccühü bize dönmüş vaziyette. Bunu devam ettireceğiz. Yıl sonunda 400 bini buluruz diye hesaplamıştık, böyle gidersek onu da geçebiliriz. 50 yıllık partilerin 400-450 bin üyesi olduğu düşünüldüğünde 2 yıllık bir partinin nasıl milletiyle bütünleşerek ve dik durarak hızlı bir şekilde yol alıp iktidara doğru yönelmiş olduğunu görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum."

Başlangıçta en çok üyeyi sırasıyla MHP, CHP ve AK Parti'den aldıklarını belirten Aydın, şimdi birinci sırada AK Parti, ikinci sırada MHP, üçüncü sırada ise CHP'den gelenler olduğunu sözlerine ekledi.

Program, Aydın'ın İYİ Parti Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanlığına getirilen Furkan Özen'e mazbata vermesi ve partiye yeni katılanlara rozet takmasıyla sona erdi.