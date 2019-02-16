Son Dakika Haberleri: İyi Parti'li Başkan Adayı Otelinin Yıkılmaması İçin Yolu Kapattı

İyi Parti'li Başkan Adayı Otelinin Yıkılmaması İçin Yolu Kapattı

5 dakika önce

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde İYİ Parti Belediye Başkan adayı kaçak yapısını yıktırmamak için otelin yolunu aracıyla kapattı.

İyi Parti'li Başkan Adayı Otelinin Yıkılmaması İçin Yolu Kapattı, System.String[]
Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde İYİ Parti Belediye Başkan adayı kaçak yapısını yıktırmamak için otelin yolunu aracıyla kapattı.

Nevşehir Valiliği tarafından Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların yıkılması için yapılan çalışmalar sonrasında İYİ Parti Uçhisar Belediye Başkan adayının da vadide otel inşaatının yıkılacak olması haberinin ardından Belediye Başkan adayı Mehmet Türke otel yolunu kapatarak ekiplerin girmesine engel oldu.

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti ve CHP'nin Uçhisar'da ortak adayı olan Mehmet Türke'nin kendi aracıyla yolu kapatmasının ardından ise jandarma ekipleri tarafından tutanak tutulduğu öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 07:32 Kaynak: İHA

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