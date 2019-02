İyi Parti'li Başkan Adayı Tosun "Bodrum Sokakları Tekrar Maviyle, Beyazla ve Begonvillerle...

Bodrum Umurça Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, gençler tarafından "Tosun Başkan" tezahüratlarıyla karşılandı.

Ankara'da İYİ Parti Genel Merkezi tarafından düzenlenen "İYİ Belediyecilik Vizyonu Tanıtım toplantısı" sonrası Bodrum'a dönen Başkan Adayı Tosun, ayağının tozuyla Bodrum Umurça Mahallesi sakinleri tarafından düzenlenen açık hava toplantısına katıldı. Umurça Mahallesinde kalabalık bir vatandaş topluluğunca, alkışlarla ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Adayı Mehmet Tosun, herkesle tokalaşmaya özen gösterdi.



Tosun; "Belediye personelinin teminatı benim"



Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen ve toplantıya katılan herkese teşekkür ederek konuşmasına başlayan İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun şunları söyledi "İlçe Başkanım, belediye meclis üyesi adaylarım, partimizin değerli üyeleri ve Umurça Mahallemizin güzel insanları hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün sizden biri, içinizden biri Şerif kardeşimizin düzenlemiş olduğu programda sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Saygı değer hemşehrilerim, Umurça Bodrumumuzun en büyük mahallelerinden birisi. Sorunlarımız var, belediye hizmet noktasında eksikliklerimiz var, kimseyi eleştirmeden önümüze bakacağız. Özellikle buradan açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum ki; bu mahallemizden belediyede çalışan gençlerimiz var, evlatlarımız var. Her seçimde belediye personellerimiz ile ilgili spekülasyonlar yapılır. Asla bunlara itibar etmeyiniz. Seçildiğimiz taktirde sadece Umurça'dan çalışanlar değil, tüm belediye personeline sonuna kadar sahip çıkacağız, hiçbir personel işinden olmayacak ve sosyal haklarını da iyileştireceğiz. Personelimizi siyasi ve seçim malzemesi yapmaktan da uzak duruyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımızın, gençlerimizin teminatı benim ve bu konudaki dedikodulara asla itibar etmeyiniz."



"Bodrum sokakları tekrar maviyle, beyazla ve begonvillerle buluşacak"



Çocuk parkları ile ilgili de mahalle genelinde eksiklikler olduğunu belirten Tosun; "Göreve geldiğimiz takdirde çocuk parklarının hem sayılarını arttıracağız hem de mevcut çocuk parklarımızı yeniden düzenleyeceğiz. Parklarımızı Umurça'daki çocuklarımıza yakışır bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.



Mahalle genelinde yaşanan sorunlar ve eksiklikler hakkında bilgi sahibi olduğunu ve gerekli proje çalışmalarının yapıldığını söyleyen Başkan Adayı Mehmet Tosun; "Yeşil alanlarımızın sayısını arttırmakla ilgili çalışmalar yapacağız. Mahallemizdeki aydınlatmalar ile ilgili olan problemlerin çözümünde üzerimize ne düşüyorsa gerekeni yapacağız. Umurca bizim için önemli, sizler bizim için önemlisiniz. Bodrum buralardan başlıyor. Bodrumumuzun tarihi sokakları var ve şuanda sürekli değişiyor. Sokaklarımız kendine özgü dokusunu kaybetmiş bir durumda. Göreve geldikten sonra her sokakla ilgili kendine özgü projeler hazırlamak suretiyle restore edeceğiz, Bodrum sokaklarımız artık tekrar maviyle, beyazla ve begonvillerle buluşacak" dedi.



Bodrum'a modern pazaryeri



Bodrum'da yer alan pazaryerinin de çevresindeki esnaf mağdur edilmeden modern bir pazaryeri haline geleceğini açıklayan Mehmet Tosun; "Bütün bu sorunların haricinde biliyorsun bir Bodrum Pazar yerimiz var. Üstüne basarak söylüyorum, bu tür yerlerle ilgili konuştuğum zaman sanki Pazar yeri kaldırılacakmış gibi de söylemler duyuyorum. Bunlara asla itibar etmeyin, pazaryeri otogar taşındıktan sonra kesinlikle yerinde kalacak. Oradaki esnaf mağdur edilmeden daha modern, çağdaş, yazın sıcaktan kışın da yağmurdan ve soğuktan etkilenmeyeceğiniz kapalı bir Pazar yerine dönüşecek" dedi.



Başkan Adayı Mehmet Tosun, toplantının ardından mahallelinin istek ve taleplerini dinleyerek, not aldı. - MUĞLA

