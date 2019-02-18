İyi Parti'li Başkan Adayının Otelinin Yıkımına Başlandı
1 saat önce
İYİ Parti'li Başkan adayının otelinin yıkımına başlandıNEVŞEHİR - Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde İYİ Parti Belediye Başkan adayı kaçak yapısını yıktırmamak için otelin yolunu aracıyla kapatmıştı.
İYİ Parti
'li Başkan adayının otelinin yıkımına başlandı
NEVŞEHİR - Nevşehir
'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar
beldesinde İYİ Parti Belediye Başkan adayı kaçak yapısını yıktırmamak için otelin yolunu aracıyla kapatmıştı. Nevşehir Valiliği
tarafından Kapadokya
Bölgesinde kaçak yapıların yıkılması için yapılan çalışmalar sonrasında İYİ Parti Uçhisar Belediye Başkan adayının da vadide otel inşaatının yıkılacak olması haberinin ardından Belediye Başkan adayı Mehmet Türke
otel yolunu kapatarak ekiplerin girmesine engel olmuştu.
31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti ve CHP
'nin Uçhisar'da ortak adayı olan Mehmet Türke'nin kaçak otel inşaatının yıkımı- na başlandı. İnşaatın bir kısmı iş makinesiyle yıkılırken bazı kısımları çevreye zarar vermemek için elle yıkılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:07 Kaynak: İHA
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