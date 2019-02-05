İyi Parti'li Bodrum Belediye Başkan Adayı Tosun Atağa Geçti

CHP ile İYİ parti ittifakının bozulduğu Muğla'nın ilçelerinden bir olan Bodrum'da İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı olan Mehmet Tosun, göreve geldiği taktirde yapacağı ilk işi açıkladı.

CHP ile İYİ parti ittifakının bozulduğu Muğla'nın ilçelerinden bir olan Bodrum'da İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan adayı olan Mehmet Tosun, göreve geldiği taktirde yapacağı ilk işi açıkladı. Bodrum halkının belediyeye olan güvenlerinin ciddi bir şekilde azaldığının ve halkın yüzde 70'inin Bodrum Belediyesi'ni başarısız bulduğunun tespit edildiğinin ifade eden Tosun, "Göreve geldiğimiz takdirde ilk işimiz belediyeyi kurumsallaştırmak olacak" dedi.



İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, seçim ziyaretleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Gündüzleri çarşı, pazar ve mahallelerde ziyaretler yapan Başkan adayı Tosun, gün battıktan sonra ise vatandaşlar tarafından düzenlenen mahalle toplantılarına katılıyor. Bodrum Belediye Başkanı olmak için canını dişine takan Tosun, yoğun bir tempoya girmediğini asıl yoğun çalışmalarına Bodrum Belediye Başkanı olduğu zaman Bodrum halkına olacağını açıkladı.



Seçim çalışmalarına yaklaşık 4 ay önce başlayan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in resmi olarak Bodrum'dan aday gösterilmesinin ardından çalışmalarına daha da hız vererek gecesini gündüzüne katan Tosun, Bodrum halkından yoğun ilgi görüyor. Tosun'un şimdiye kadar yapılan anketlerde açık ara önde olduğu öğrenildi.



CHP'lilerden destek sözü



İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bitez sahil esnafı, Bitez bitpazarı esnafı, Bodrum Tavla Gençlik Spor Kulübü, Konacık Çırkan Pazar esnafı ve son olarak da Yaka Köy Mahallesi'nde düzenlenen kahve toplantısına katılarak, vatandaşlarla bir araya geldi. Sokakta genç, yaşlı herkesin yoğun ilgisiyle karşılaşan Tosun, Bitez Mahallesi'nde Pazar günleri kurulan ikinci el pazarını ziyaret ederek, esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti.



Ziyaret esnasında bir vatandaş Başkan Adayı Mehmet Tosun'a; "Sizinle ilk defa karşılaştım. Ailece ve sülalece oyumuz sizindir. CHP üyesiyim ama size inanıyorum ve güveniyorum" diyerek destek sözü verdi. Emekli bir astsubay olduğunu belirten başka bir vatandaş ise "CHP üyesiyim ve aynı zamanda da Umurça Mahallesi'nde CHP delegesiyim. Ama bu seçim oyum Başkan Tosun'a" diyerek, Mehmet Tosun'a çalışmalarında başarılar diledi.



Başkan adayı Mehmet Tosun'un ve ekibinin bir sonraki durağı Bodrum Tavla Gençlik ve Spor Kulübü Derneği oldu. Burada tavla severler ile bir araya gelen Mehmet Tosun, Bodrum Yarımadası'nın ciddi sorunlarının olduğunu belirterek; "Asla kimseyi eleştirmiyoruz. Yapılanlardan dolayı bugüne kadar görev almış arkadaşlarımızın tamamına teşekkür ediyoruz. Biz bundan sonrasıyla ilgileniyoruz ve bundan sonra ne yapmak istediğimizi vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz" dedi.



Vatandaşların yüzde 70'i belediyeye güvenmiyor



Yapılan kamuoyu araştırmalarında Bodrum halkının belediyeye olan güvenlerinin ciddi bir şekilde azaldığının ve halkın yüzde 70'inin Bodrum Belediyesi'ni başarısız bulduğunun tespit edildiğinin altını çizen Başkan Adayı Tosun; "Göreve geldiğimiz takdirde ilk işimiz belediyeyi kurumsallaştırmak olacak. Yapılan kamuoyu araştırmalarında maalesef ve maalesef mevcut belediyemize vatandaşlarımızın güvensizliği yüzde 70'in üzerinde. Böyle bir problem var. Öncelikle bunu aşmamız gerek. Personelimizle, yöneticilerimizle, yeni bir yönetim anlayışıyla Bodrum halkını Bodrum Belediyesi ile buluşturmamız lazım" diyerek, projeleri hakkında bilgiler verdi.



Konacık Çırkan Mahallesi'nde kurulan pazarı da ziyaret eden Mehmet Tosun, burada gözleme kesti ve vatandaşlara ikram etti. Pazar esnafının ve alışverişe gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Tosun, 31 Mart seçimlerinde kendisine destek istedi.



Gün boyu ziyaretlerine devam eden Mehmet Tosun ve beraberindekiler gece ise Yaka Mahallesi'nde düzenlenen kahve toplantısına katıldı. Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği kahve toplantısında bir konuşma yapan İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun şunları söyledi "Yaka Köy Mahallemiz Bodrum'un tam orta noktasında. Şahbaz Başkanımızın da ifade ettiği gibi kapanan Ortakent-Yahşi Belediyemizin mücavir alanındayken, bugün ise mahalle konumunda. Buradaki sorunları çok iyi biliyoruz. Altyapı ile ilgili eksikliklerimiz var, yollarımız ile ilgili sorunlarımız var, spor alanlarınız yok, oyun alanlarınız eksik. Daha önceden biliyorsunuz Yaka Köy sadece imar yönünden Ortakent-Yahşi Belediyesi'ne bağlıydı. 2014 yılında mahalleye dönüştü ve 5 yıl sona erdi. Artık muhatabınız biziz. 31 Mart 2019 tarihinde Bodrum'un geleceğini, Yaka Mahallemizin geleceğini etkileyecek en önemli seçimlerden birini yaşayacağız. 5 yılı geride bıraktık, sorunlarımız maalesef ve maalesef masada aynen duruyor. Hatta artarak duruyor. Bunun için göreve talibiz, yetkiyi bize verdiğiniz zaman nasıl 10 yıl içerisinde Konacık Beldesinde birbirinden güzel hizmetleri yaptıysak ve bugün Konacık Bodrum'un en güzel yerlerinden birisi olduysa, Yaka Mahallemizde de bize yetki verdiğiniz takdirde bugüne kadar biriken bütün sorunları çözerek, geride bırakacağız ve değişimi göreceksiniz" dedi.



Yaka Mahallesi ve yarımadadaki diğer bölgelerin hizmet konusunda iki belediye arasında sıkışıp kaldığını ifade eden Başkan Mehmet Tosun konuşmasına şöyle devam etti;



"Sizler iki belediye arasında sıkışmış bir durumdasınız. Birçok hizmet Büyükşehir Belediyesine geçtiği için ve büyükşehre mazeret üretildiği için vatandaşlarımız ve muhtarlarımız bu hizmet konusunda iki belediye arasında kalmış bir durumda. Biz göreve gelirsek, büyükşehir ile sizin aranızda da köprü olacağız. Kendi görev alanımızdaki sorunları biz çözeceğiz, ancak büyükşehir görev alanındaki sorunlar ile de iletişim içinde olacağız. Büyükşehir belediye başkanı ve yönetimi hangi partiden olursa olsun, kim seçilirse seçilsin kesinlikle diyalog halinde olacağız, sorunları ötelemeyeceğiz, gidip birlikte Bodrum'a hizmeti getirmek için her türlü çabayı ve gayreti göstereceğiz" diyerek, 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde kendisine yetki verilmesini istedi. - MUĞLA

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