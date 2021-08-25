İYİ Parti'li Çıray'a yargıdan ret - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan İYİ Parti'li Aytun Çıray'ın başvurusunu reddetti.

Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınları sırasında görevi gereği televizyonların genel yayın yönetmenlerine sorumlu yayıncılık hatırlatması yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin hakkında suç duyurusunda bulunan İyi Partili Aytun Çıray, umduğunu bulamadı.

İşleme alınmadı

'Haberleşme ve basın hürriyetini engelleme, şantaj ve görevi kötüye kullanma' suçlarından avukatı aracılığıyla kamu davası açılması için Memur Suçları Soruşturma Bürosuna başvuruda bulunan Çıray'ın dilekçesini inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, televizyon yöneticilerine gönderilen yazının uyarı niteliğinde olduğunu ve suç teşkil etmediğine karar verdi. Başsavcılık İP'li Aytun Çıray'ın şikayetini işleme koymadı. - ANKARA