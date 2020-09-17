İYİ Parti'li Çıray: TTB görevini yapıyor - Son Dakika

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Türk Tabipleri Birliği (TTB) sadece görevini yapıyor. Görevini yapanlara ancak saygı duyulur" dedi.

Aynı zamanda tıp doktoru olan İYİ Parti'li Aytun Çıray, yazılı açıklama yaptı. Çıray, TTB'nin pandemi sürecinde kendi misyonuna ve kurumsal sorumluluk anlayışına uygun olarak gerekli uyarıları yaptığını belirterek, "Alınması gereken tüm tedbirleri bilimsel bir anlayış içinde kamuoyuyla paylaşmaya özen göstermiştir. Bu, 1953'ten beri Türk tabiplerini temsil eden, onların haklarını, sağlık politikaları geliştirmeyi ve halk sağlığını korumayı amaçlayan bir meslek örgütü olmasının doğal ve kaçınılmaz bir sonucudur. Asla imtina edilemeyecek bir görev ve yükümlülüktür" ifadelerini kullandı.