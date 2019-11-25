Son Dakika Haberleri: İYİ Parti'li Çokal: Kadın sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmeli, kamu görevlileri eğitilmeli
Son Dakika Dünya İYİ Parti'li Çokal: Kadın sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmeli, kamu görevlileri eğitilmeli - Son Dakika Dünya

İYİ Parti'li Çokal: Kadın sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmeli, kamu görevlileri eğitilmeli

6 saat önce

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle farklı siyasi parti temsilcileriyle yaptığımız röportaj serisi, bu kez İYİ Parti ile devam ediyor.

İYİ Parti'li Çokal: Kadın sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmeli, kamu görevlileri eğitilmeli, System.String[]

Kadınların yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti bir süredir farkındalık çalışmaları yürütüyor.


Parti, kadın üye sayısını artırmak ve kadınlar hakkında politika üretmek üzere "Yaşam Kadınla Başlar" sloganıyla yakın zamanda bölge toplantılarına başladı ve şubat ayına dek 7 bölgede 15 toplantı yapılması planlanıyor.

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Meral Akşener, İYİ Parti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:54 
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