Son Dakika › Dünya › İYİ Parti'li Çokal: Kadın sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmeli, kamu görevlileri eğitilmeli - Son Dakika Dünya
İYİ Parti'li Çokal: Kadın sosyo-ekonomik açıdan güçlendirilmeli, kamu görevlileri eğitilmeli
6 saat önce
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle farklı siyasi parti temsilcileriyle yaptığımız röportaj serisi, bu kez İYİ Parti ile devam ediyor.
Kadınların yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti bir süredir farkındalık çalışmaları yürütüyor.
Parti, kadın üye sayısını artırmak ve kadınlar hakkında politika üretmek üzere "Yaşam Kadınla Başlar" sloganıyla yakın zamanda bölge toplantılarına başladı ve şubat ayına dek 7 bölgede 15 toplantı yapılması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 07:54
Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı Silah tutukluk yapınca, çaresiz kadın hayatta kaldı ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak