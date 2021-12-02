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ANKARA İYİ Parti'li Dervişoğlu: Gerçek çözüm, hemen seçimdir - Son Dakika

ANKARA İYİ Parti'li Dervişoğlu: Gerçek çözüm, hemen seçimdir

02.12.2021 14:59

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, "Bakan ve bürokrat değişiklikleri ile gece yarısı kararnameleri çözüm değildir.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, "Bakan ve bürokrat değişiklikleri ile gece yarısı kararnameleri çözüm değildir. Gerçek çözüm, hemen seçimdir" dedi.

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Dervişoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türk lirasının cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde değer kaybettiğini söyledi. Yatırımcıların önünü göremediğini kaydeden İYİ Parti'li Dervişoğlu, "Tüm bunlar olup biterken iktidar bu gerçekleri görmüyor. Türk milleti, hiç bu kadar yalnız bırakılmamıştır" diye konuştu.

Yeni dünya düzeninde savaşların daha çok ekonomi üzerinden verildiğini belirten Dervişoğlu, "Türkiye yabancı orduların postallarına boyun eğecek bir ülke olmadığına için de ülkemize karşı plan ve taarruzlar, hep ekonomi cephesinde yapılıyor. Bu yeni bir durum değildir. Ülkeyi yöneten iktidarın ağlamak ve şikayet etmek değil bu tür girişimlere karşı tedbir almak gibi bir görevi vardır. İktidarın görevi; paramızı güçlü kılmak, üretimi devam ettirecek ekonomi önlemleri almak, Türk ekonomisini dış etkilere karşı dayanıklı hale getirmektir" dedi.

'GECE YARISI KARARNAMELERİ ÇÖZÜM DEĞİL'

İYİ Parti'li Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görev değişimi ile ilgili şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan'ın görevinden affedildiğine dair kararname gece yarısı yayımlandı ve yeni bir atama yapıldı. Bu nasıl bir yönetim anlayışıdır ki sorumlu insanların şerefiyle dahi istifa etmesine izin vermiyor, affedilme olarak tanımlanıyor. Bu utanç verici bir durumdur. Yakın takvim içinde 3 hazine ve maliye bakanı, 4 merkez bankası başkanı, 3 merkez bankası başkan yardımcısı, 2 varlık fonu genel müdürlüğü değişikliği yapılmıştır. Yaşanan bu değişiklikler göstermektedir ki hükümetin ekonomi yönetimi artık aklını kaybetmiştir. Anlaşılan o dur ki bu iktidar gitmeden artık bu büyük millet huzur bulamayacaktır. Bakan ve bürokrat değişiklikleri ile gece yarısı kararnameleri çözüm değildir. Gerçek çözüm, hemen seçimdir. Büyük Türk milleti, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı görevinden affetmeye hazır ve nazırdır."

FOTOĞRAFLI

ANKARA İYİ Parti'li Dervişoğlu: Gerçek çözüm, hemen seçimdir
ANKARA İYİ Parti'li Dervişoğlu: Gerçek çözüm, hemen seçimdir
ANKARA İYİ Parti'li Dervişoğlu: Gerçek çözüm, hemen seçimdir
ANKARA İYİ Parti'li Dervişoğlu: Gerçek çözüm, hemen seçimdir
ANKARA İYİ Parti'li Dervişoğlu: Gerçek çözüm, hemen seçimdir

Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti, Ekonomi, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ANKARA İYİ Parti'li Dervişoğlu: Gerçek çözüm, hemen seçimdir - Son Dakika
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