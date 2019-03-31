İyi Parti'li Dervişoğlu ve CHP'li Aday, Aynı Sandıkta Oy Kullandı
1 saat önce
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, Güzelbahçe Belediye Başkanı ve adayı CHP'li Mustafa İnce ile birlikte oyunu kullandı.
İYİ Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu
, Güzelbahçe
Belediye Başkanı ve adayı CHP
'li Mustafa İnce
ile birlikte oyunu kullandı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, oyunu İzmir'in Güzelbahçe ilçesindeki 60. Yıl Anadolu Lisesi
'nin 1046 numaralı sandığında kullandı. Dervişoğlu, zarfı sandığa bırakırken, Güzelbahçe Belediye Başkanı ve adayı CHP'li Mustafa İnce de aynı sandıkta oy kullanmak için sınıfa girdi. İkili, birlikte gülümseyerek, fotoğraf çektirdi. İYİ Parti'li Dervişoğlu, "Seçimler, milletin oyuyla iş başına gelenlerin demokratik yöntemlerle görevi teslim edeceği güzelliklerdir. İzmir'de demokrasi şöleni yaşanıyor, herkes sandığa koşuyor" dedi.
- İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:26 Kaynak: DHA
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