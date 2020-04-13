İYİ Parti'li Dikbayır:

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifine ilişkin, "Bunun adı 'korona affı' değil. Bu affın adı, olsa olsa torbacı affı ya da cani affı olur." dedi.

Dikbayır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi anımsatarak, " Türkiye, böylesine büyük bir mücadele içindeyken iktidar ve ortağı, kimlere ne söz verdiyse yüce Meclis'i örtülü af meselesiyle meşgul ediyor." diye konuştu.

Koronavirüs salgını bahane edilerek, TBMM Genel Kurulu'nun infaz düzenlemesine yönelik kanun teklifine odaklandığını savunan Dikbayır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, kadına şiddet uygulayanların, çocuk istismarcılarının, uyuşturucu baronlarının, devletimize baş kaldıran ve gençliğinin baharındaki evlatlarımıza mermi sıkan alçak teröristlerin, Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzatanların affına kesin ve net bir dille, şiddetle karşıyız. Başından bu yana bu fikrimizi açıkça ilan ettik. Hala da kapı gibi arkasındayız. Fikrini bu kadar açıkça ifade eden bir siyasi partiyi, terör örgütleriyle ve olmayan ittifaklarla yan yanaymış gibi göstermeye kalkmak, söyleyecek sözleri olmadığının en net ispatıdır. Bu teklif, küçük ortak tarafından 1,5 yıl önce masaya getirilmiştir. O zamanlar korona var mıydı; hayır yoktu. Böylesi bir melaneti bile siyasi kurnazlığa malzeme edecek kadar basit davranıyorlar. Bunun adı 'korona affı' değil. İlk ortaya çıktığında korona mı vardı da bu adı kullanıp algı operasyonu yapıyorsunuz. Bu affın adı, açık ve net, olsa olsa torbacı affı ya da cani affı olur."