Üye Girişi
İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ: YENİ BİR PARA VE EKONOMİ POLİTİKASI İZLENMELİ - Son Dakika

İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ: YENİ BİR PARA VE EKONOMİ POLİTİKASI İZLENMELİ

23.11.2021 19:06

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, yeni bir para politikası ve ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, yeni bir para politikası ve ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Ankara Milletvekili, eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Durmuş Yılmaz, Türk Lirası'nda ciddi bir erimeyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Bu, önemli sonuçlar getirdi ve getirmeye devam edecek. An itibarıyla piyasanın işleyişi bozuldu. Fiyat oluşturulamıyor, adeta reel ekonomi bolluk içinde yokluk yaşıyor. Çünkü fiyat yapılamıyor satılan malların yerine nasıl konulacağı konusunda bir bilgi yok, herkes endişeli. 'Buradan nasıl çıkılabilir?' sorusu soruluyor ve biz de sürekli aranıyoruz. Bu elbette durdurulabilir. Ama şu andaki meydana gelen olay nedir bunu anlamak lazım. Dün sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar çerçevesinde; şu anda TL'nin üzerindeki baskı ve erimesiyle ilgili olarak ülkeyi yönetenlerin zihninde herhangi bir endişe olmadığı görülüyor. Türkiye'de para politikası Eylül ayından itibaren makas değiştirmiştir ve bugün gelinen noktada bu makas değiştirme büyük bir tercihtir; ama karar alıcılar nezdinde herhangi bir yanlışlığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı artık geri dönülemez bir şekilde gemileri yakmıştır" dedi.

'BU DURDURULABİLİR'

Durmuş Yılmaz, yeni bir para politikası ile yeni bir ekonomi politikası uygulanması gerektiğini kaydederek, "Bu politika değişikliğinden elde edilecek umulan sonuç alınıncaya kadar devam edilecektir. O da nedir? Faizler düşecek, TL değerleşecek. Türk ürünlerinin fiyatları düşecek, daha fazla ihracat yapacağız. Mal ithal etmeyeceğiz. İthal ikamesi sonunda iki taraftan gelen cari açık kapanacak, döviz talebi azalacak. Döviz talebi azalınca TL tekrar değerlenmeye başlayacak. Bu işin mekanizması böyle açıklanıyor. Bu hedefe varılabilmesi için bir açıklama da yok. Haziran ayının sıcağında kalmış kar topu gibi eriyen TL, önemli sonuçlar doğurdu. Bu durdurulabilir. Bunun için tecrübe, birikim var. Bunun için irade yok ve tercihi de bu yönde" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ: YENİ BİR PARA VE EKONOMİ POLİTİKASI İZLENMELİ
İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ: YENİ BİR PARA VE EKONOMİ POLİTİKASI İZLENMELİ
İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ: YENİ BİR PARA VE EKONOMİ POLİTİKASI İZLENMELİ
İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ: YENİ BİR PARA VE EKONOMİ POLİTİKASI İZLENMELİ

Durmuş Yılmaz, İYİ Parti, Ekonomi, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ: YENİ BİR PARA VE EKONOMİ POLİTİKASI İZLENMELİ - Son Dakika


Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü 17:06 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş 14:42 Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın 14:35 Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 13:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise 11:53 5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü 11:36 Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır 11:23 Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:30 Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle Pelit Çikolata satışları durdurdu
19:17 Başkan Burak Elmas, Nihat Özdemir ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yaptı: Türk futbolunun bu aktörlere teslim olmasına izin vermememiz lazım
19:03 Tedavisi devam eden Kadir İnanır'dan güzel haber var! Hastaneden çıkacağı tarih çok yakın
19:01 Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'ye seslendi: Seçimin yolunu aç
18:49 Son dakika! İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 87'ye yükseldi
18:35 Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü
18:26 Ölümü sonrası dehşete düşüren iddia! Maradona kalbi çıkarılarak gömülmüş
18:05 Şeker fiyatının artmasına Ziraat odası başkanı tepki gösterdi: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var
18:03 Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir
17:46 Derbide kıyasıya mücadele! Fenerbahçe az kalsın hükmen mağlup olacaktı
Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle Pelit Çikolata satışları durdurdu Döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle Pelit Çikolata satışları durdurdu         
19:30
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!         
11:33
Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar Koronavirüs nedeniyle morglar doldu! Ölüleri koridorlarda bekletiyorlar         
11:21
Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız         
10:26
İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin! İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!         
10:24
Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı         
10:22
Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak Süleyman Soylu'dan 10 bin dolar alan siyasetçi açıklaması: Devletin kayıtlarında var, açığa çıkacak         
09:54
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik!         
08:38
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
07:58
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 19:44:21. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ PARTİ'Lİ DURMUŞ YILMAZ: YENİ BİR PARA VE EKONOMİ POLİTİKASI İZLENMELİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement