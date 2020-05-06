İYİ Parti'li Ergun, üniversitelerde norm kadro düzenlemesine tepki gösterdi - Son Dakika

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, üniversitelerde norm kadro ihdasları konusunda yapılan yönetmelik değişikliğinin rektörlere mutlak ve sınırsız bir takdir yetkisi verdiğini ileri sürerek bu adımdan dönülmesini istedi.

Ergun, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, Yüksek Öğretim Kurumunca üniversitelerde norm kadro ihdasları konusunda yönetmelik değişikliği yapıldığını ve bunun 28 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade etti.

Norm kadro kavramının, yükseköğretim kurumlarında bir bölüm, anabilim/anasanat dalı veya programında eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerin sürdürülebilmesi için yönetmelik çerçevesinde sayısı belirlenen öğretim elemanı kadrosunu ifade ettiğini belirten Ergun, yapılan değişikliklerle doğrudan partili cumhurbaşkanınca atanan rektörlerin, norm kadro planlaması ve ilanı konusunda üniversitelerde tek yetkili merci hale geldiğini iddia etti.

"Bu düzenleme ile rektörlere mutlak ve sınırsız bir takdir yetkisi verilmiştir. Yani bu yetki devri ile şahıslar kurumların önüne geçmiş ve daha fazla keyfilik konusunda alan açılmıştır." diyen Ergun,

hiçbir hukuk devletinde hiçbir idari makamın takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olamayacağını söyledi.

Üniversitelerin karşı karşıya kaldığı kalitesizliğin en önemli sebebinin bilimsel ve idari özerkliği ortadan kaldıran anlayış olduğunu savunan Ergun, üniversitelerin siyasallaştırılmamasını istedi.

Bir gazetecinin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin öne çekilmesine İYİ Parti'nin yaklaşımını sorması üzerine Ergun, "Bu bir hatadır." dedi. Ergun, kararlar alınırken kurumlar işlevini yerine getirmiş olsa bu hataların yapılmayacağını iddia ederek bunun gençlerin psikolojisi düşünülmeden atılan bir adım olarak nitelendirdi.