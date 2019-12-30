İYİ Parti'li Erozan: "(Libya tezkeresi için) Bugün kendisine evet ya da hayır demedik" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti'li Erozan: '(Libya tezkeresi için) Bugün kendisine evet ya da hayır demedik' - Son Dakika

İYİ Parti'li Erozan: "(Libya tezkeresi için) Bugün kendisine evet ya da hayır demedik"

6 saat önce

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyaretini değerlendirdi.

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyaretini değerlendirdi.

İYİ Parti'li Erozan: (Libya tezkeresi için) Bugün kendisine evet ya da hayır demedik

Ahmet Kamil Erozan, Mevlüt Çavuşoğlu, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:27 Kaynak: AA
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