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İYİ Parti'li Erozan: "(Libya tezkeresi için) Bugün kendisine evet ya da hayır demedik"
6 saat önce
İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyaretini değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:27 Kaynak: AA
İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İYİ Parti ziyaretini değerlendirdi.
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