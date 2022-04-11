İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Şeker pancarı alım fiyatı şimdiden ilan edilmeli" - Son Dakika
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İYİ Partili Kabukcuoğlu: "Şeker pancarı alım fiyatı şimdiden ilan edilmeli"

11.04.2022 18:10

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, şeker pancarı alım fiyatının şimdiden ilan edilmesi gerektiğini, aksi takdirde şeker açığının ortaya çıkabileceğini iddia etti.

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, şeker pancarı alım fiyatının şimdiden ilan edilmesi gerektiğini, aksi takdirde şeker açığının ortaya çıkabileceğini iddia etti.

Kabukcuoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarını anlattı.

Pancar kooperatiflerinin, 2021 yılı ekonomik koşulları içerisinde pancar çiftçisiyle ekim sözleşmesi yaptığını dile getiren Kabukcuoğlu, aradan geçen süre içerisinde gübre başta olmak üzere her şeye zam geldiğini ve girdi maliyetlerinin arttığını kaydetti.

Kabukcuoğlu, "Şimdi çiftçi ekim yapacak. Çiftçinin sattığı pancardan yapılan şeker 2021 yılının 2 misli fiyata satılıyor. Küspenin fiyatı dahi pancarın fiyatının 1,5 misli oldu. Şekerin fiyatı arttı. Çiftçiden pancarı ucuza satın aldınız, ucuza aldığınız pancardan muazzam bir para kazanıyorsunuz. Geçen yıl ile şu anda satılan şeker fiyatını oranlayıp, bu oranı pancar fiyatına yansıtıp çitçiye ödemelisiniz. Hak ve adalet budur." ifadelerini kullandı.

Kabukcuoğlu, hükümetten pancar üreticilerine destek vermesini, şeker pancarı alım fiyatının şimdiden ilan edilmesini isteyerek aksi takdirde şeker açığının ortaya çıkabileceğini savundu.

İYİ Partili Kabukcuoğlu: Şeker pancarı alım fiyatı şimdiden ilan edilmeli
İYİ Partili Kabukcuoğlu: Şeker pancarı alım fiyatı şimdiden ilan edilmeli
İYİ Partili Kabukcuoğlu: Şeker pancarı alım fiyatı şimdiden ilan edilmeli

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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