İYİ Parti'li Kaya: Edirne'de sınır kapıları kapatılsın - Son Dakika
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İYİ Parti'li Kaya: Edirne'de sınır kapıları kapatılsın

6 saat önce

İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, koronavirüs önlemleri kapsamında, kentte Kapıkule başta olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarının tedbir amaçlı kapatılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti'li Kaya: Edirne'de sınır kapıları kapatılsın, System.String[]

İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya, koronavirüs önlemleri kapsamında, kentte Kapıkule başta olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan sınır kapılarının tedbir amaçlı kapatılması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde yayılan koronavirüsün Türkiye ile sınır komşuları Yunanistan ve Bulgaristan'da da görüldüğünü belirten İYİ Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Kaya, bu ülkelere açılan sınır kapılarının kapatılması gerektiğini söyledi. Komşu ülkeler Yunanistan ve Bulgaristan'da yüksek seyreden vaka artışlarına dikkat çeken Kaya, kentteki sınır kapılarının açık olmasının tedirginlik oluşturduğunu dile getirdi. Yunanistan'da şimdiye kadar 352 vaka görüldüğünü, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, Bulgaristan'da 67 vaka ile 2 ölüm olduğunu belirten İYİ Parti'li Kaya, şöyle konuştu: "Günlerdir koronavirüsle uğraşıyoruz, özellikle Sağlık Bakanlığı yetkilileri canla başla mücadele ederek üstün başarı gösteriyorlar. Bu kapsamda Edirne'mizde de önlemler alınmıştır. Sevindirici olan bildiğimiz kadarı ile herhangi bir vakaya rastlanmamıştır ama şehrimizde Yunanistan ve Bulgaristan araçları cirit atmaktadır. Bilindiği üzere bu iki ülkede de koronavirüs vakaları ülkemizden daha fazla var ve en önemlisi ölümle sonuçlanan durumlar var tabi üzücüdür bu durumlar. Henüz şehrimizde böyle bir vaka görülmemişken acilen sınır kapılarının tedbir amaçlı kapatılması gerekir. İş işten geçmeden bunu yapalım, her can değerlidir."


Bulgaristan, Yunanistan, İYİ Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:01 Kaynak: DHA
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