İYİ PARTİ'Lİ LÜTFÜ TÜRKKAN 'HAKARET' GEREKÇESİYLE 10 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK - Son Dakika
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İYİ PARTİ'Lİ LÜTFÜ TÜRKKAN 'HAKARET' GEREKÇESİYLE 10 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

02.04.2022 12:11

MANİSA 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı olan İbrahim Göktuğ'a hakaret ettiği ileri sürülen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi.

MANİSA 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkan Yardımcısı olan İbrahim Göktuğ'a hakaret ettiği ileri sürülen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın 10 bin TL tazminat ödenmesine karar verdi. Göktuğ, kazandığı tazminatı Manisa'da şehit ailelerine yönelik faaliyet gösteren 3 derneğe bağışladı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 19 Ağustos 2018 tarihinde, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, o dönemde İl Başkan Yardımcısı olan MHP Manisa İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Göktuğ'a iddiaya göre hakaret etti. Bunun üzerine Göktuğ, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Türkkan hakkında, Manisa 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın, geçen 29 Mart'ta görülen 11 duruşmasında karar çıktı. Hakim, Türkkan'ın 10 bin TL tazminat ödemesine hükmetti. Göktuğ, kazandığı tazminatı Manisa'da şehit ailelerine yönelik faaliyet gösteren 3 derneğe bağışladı.

Davayı kazanan İbrahim Göktuğ, avukatı Hüseyin Alp İlker ve dönemin MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, Manisa Adliyesi önünde açıklama yaptı. Dönemin MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin onurlu il başkanlığını yaptığım süreçte yöneticimiz hatta aile üyemizden birine Lütfü Türkkan beyefendinin kendisine hakaret söylemleri olmuştu. Biz de bunun üzerine hukuki süreci başlatmıştık. Hukuki süreç sonuçlandı. Mahkeme kendisini para cezası ödemeye karar verdi. Biz bu parayı arkadaşlarımızla birlikte şehit ve gazi derneklerine bağışlama kararı aldık" diye konuştu.

Davayı kazanan MHP'li yönetici İbrahim Göktuğ ise, "Adını anmaktan utandığımız Lütfü Türkkan, şahsıma hakaret ve küfür etmişti. Kendisi bu sürecin sonunda tazminata mahkum edildi. Biz bu parayı anne, baba ve kardeşlerimiz olan şehit ailelerine vereceğiz. Buradaki amacımız bir gösteriş değil" diye konuştu.

Açıklamaya katılarak destek veren Şehit, Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Genel Başkanı İbrahim Sagun ve Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya da tazminatı şehit ve gazi ailelerine bağışlaması nedeniyle Göktuğ'a teşekkür etti.

İYİ PARTİ'Lİ LÜTFÜ TÜRKKAN 'HAKARET' GEREKÇESİYLE 10 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK
İYİ PARTİ'Lİ LÜTFÜ TÜRKKAN 'HAKARET' GEREKÇESİYLE 10 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK
İYİ PARTİ'Lİ LÜTFÜ TÜRKKAN 'HAKARET' GEREKÇESİYLE 10 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

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Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Hakaret, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İYİ PARTİ'Lİ LÜTFÜ TÜRKKAN 'HAKARET' GEREKÇESİYLE 10 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ PARTİ'Lİ LÜTFÜ TÜRKKAN 'HAKARET' GEREKÇESİYLE 10 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK - Son Dakika
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