İYİ Parti'li Örs'ten, 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret eden paylaşıma tepki - Son Dakika

İYİ Parti'li Örs'ten, 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret eden paylaşıma tepki

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon'da bir doktorun, sosyal medya hesabından, 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret eden paylaşımda bulunduğunu belirterek, Atatürk'e, Türk milletine ve milletin kutsal değerlerine yapılan sayısız saldırılardan birine daha şahit olduklarını söyledi.

İYİ Parti'li Örs'ten, 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret eden paylaşıma tepki, System.String[]

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon'da bir doktorun, sosyal medya hesabından, 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret eden paylaşımda bulunduğunu belirterek, Atatürk'e, Türk milletine ve milletin kutsal değerlerine yapılan sayısız saldırılardan birine daha şahit olduklarını söyledi.
Örs, Meclis'te düzenlediği basın toplantısıda, Trabzon'da, 19 Mayıs'a gölge düşürmeyi amaçlayan bir girişimde bulunulduğunu ifade etti.
Atatürk'e, Türk milletine ve milletin kutsal değerlerine yapılan sayısız saldırılardan birine daha şahit olduklarını dile getiren Örs, bir doktorun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hakaret dolu paylaşımların milleti üzdüğünü anlattı. Örs, söz konusu kişinin daha önce de Atatürk ve silah arkadaşları hakkında kötü paylaşımları bulunduğunu belirtti.
"Bu meczubun alçakça iftiralarını, vatansever Trabzon halkı adına, aziz Türk milleti adına, şahsım ve partim adına esef ve nefretle kınıyorum." diyen Örs, Trabzon'da doğan, büyüyen, yaşayan, ekmeğini yiyip suyunu içenlerin, bu aziz şehre ve atalarına layık olması gerektiğini ifade etti.
Örs, "Okumuş ama tarih cahili, fikir fukarası" olarak nitelendirdiği bu kişiye karşı, Tabipler Odasının gerekli yaptırımları uygulamasını ve Trabzon'daki sivil toplum kuruluşlarının buna tepki göstermesini istedi. Örs, bu kişi hakkında İYİ Parti Trabzon İl Başkanlığı ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.
Örs, hükümeti de bu konuda göreve davet ettiğini söyledi.

İYİ Parti, 19 Mayıs, Trabzon, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:59 Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti'li Örs'ten, 19 Mayıs'ı kutlayanlara hakaret eden paylaşıma tepki - Son Dakika

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