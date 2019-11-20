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İYİ Parti'li Özdağ'dan, "vergi" çağrısı Açıklaması

6 saat önce

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı, çoğunluğunu esnaf ve memurdan topladığınız vergi gelirini yine onların refahı için harcamalısınız. Aksi halde küçük esnaf, küçük çiftçi yok olup gidecek.

İYİ Parti'li Özdağ'dan,

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı, çoğunluğunu esnaf ve memurdan topladığınız vergi gelirini yine onların refahı için harcamalısınız. Aksi halde küçük esnaf, küçük çiftçi yok olup gidecek." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, cumhuriyet tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını, bütçe açığı ve işsizlik oranının arttığını savundu.

Görünen işsizlik oranlarının son 40 yılın en yüksek rakamına ulaştığını öne süren Özdağ, önümüzdeki aylarda resmi olarak işsiz sayısının 5 milyonu bulacağını iddia etti.

Ümit Özdağ, şunları kaydetti:

"Son 17 yıldır uygulanan politikalar ekonomiyi beton ekonomisine bağımlı hale getirmiştir. Ülkenin kaynakları ya beton ekonomisiyle israf edilmiş ya da hatalı Suriye politikasının sonucunda Suriyeli sığınmacılara harcanmıştır. Bu harcamalar devam etmektedir. Türk halkı sadece 5,3 milyon Suriyelinin yükünü omuzlamakla kalmamakta, sınırın ötesindeki 3 milyon Suriyeliye de bakmaktadır.

Açıklanan ekonomik paketlerde beton ekonomisinin mimarları olan ve sürekli devletten nemalanan firmalar dışında kimseyi bulamazsınız. Ekonomik paketlerde Türk ekonomisinin bel kemiğini oluşturan küçük firmalar, çiftçiler, memurlar, işçiler yoktur. Onların faizleri silinmemekte ya da ötelenmemektedir.

Sayın Cumhurbaşkanı, çoğunluğunu esnaf ve memurdan topladığınız vergi gelirini yine onların refahı için harcamalısınız. Aksi halde küçük esnaf, küçük çiftçi yok olup gidecek."

Ümit Özdağ, İYİ Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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