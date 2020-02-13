İYİ Parti'li Özdağ:

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bir kriz yönetim planı olmadığını ileri sürdü.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "AKP iktidarının başından beri profesyonel olmayan bir yönetim tarzı sergilediğini" savunarak bu yönetim tarzının sonuçlarının tren ve uçak kazalarında görüldüğünü iddia etti.

Ulaştırma kazasının çocuk oyuncağı olmadığını, insanların hayatının söz konusu olduğunu belirten Özdağ, "Ulaştırma Bakanı, kaza sabahı 'pist yorgunluğu' diye bir kavram ortaya attı. Bu kavram teknik bir kavram değil, havacılıkta böyle bir kavram kullanılmıyor. Ulaştırma Bakanının pist yorgunluğu kavramını ne anlamda kullandığını kamuoyuna açıklaması gerekir." diye konuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pistin ihalesinin 2014 yılında yapıldığını aktaran Özdağ, "Madem pist yorgun, 'Uzmanların iki yılda bitirilebilir.' dediği ikinci pist neden bitirilemiyor? İhalesi bitmiş ikinci pistin yapımı tamamlanmayarak vatandaşlar yeni yapılan İstanbul Havalimanı'na mı yönlendirilmek isteniyor?" sorularının yanıtlanması gerektiğini belirtti.

Pegasus Havayolu Şirketine ait uçak kazalarına da değinen Özdağ, şirket bünyesindeki uçakların son 5 yılda 3 kazayla gündeme geldiğini, bu kazalarla ilgili bir soruşturmanın yapılıp yapılmadığının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kazanın, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bir kriz yönetim planın olmadığını gösterdiğini savunan Özdağ, "Sivil havacılık alanında yaşanan sorunların çözülmemesinin bedelini vatandaş canıyla ödemektedir. Bu son kaza kapsamlı bir inceleme için fırsat olmalıdır." diye konuştu.