İYİ Parti'li Poyraz: Genel Başkanımız, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdi - Son Dakika

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Genel Başkan Meral Akşener'in başvuru ve talepleri değerlendirerek, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar verdiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, "İYİ Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ'ın, partimiz ve İstanbul İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur. Gelişmeler üzerine, il başkanlarımız ve 108 ilçe başkanımız, disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunmuştur. Genel sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Sayın Genel Başkanımız da başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir. Milletimizin bilgisine saygı ile sunarız" ifadesini kullandı.

ANKARA, -