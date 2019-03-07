Son Dakika Haberleri: İyi Parti'li Seymen: Burada Bir Suç Unsuru Söz Konusu Değil

İyi Parti'li Seymen: Burada Bir Suç Unsuru Söz Konusu Değil

34 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanının söylemediği bir şeyi söylemiş gibi vatandaşa yansıtırsa bu eleştirilebilir ve suç duyurusu konusu olabilir.

İyi Parti'li Seymen: Burada Bir Suç Unsuru Söz Konusu Değil, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanının söylemediği bir şeyi söylemiş gibi vatandaşa yansıtırsa bu eleştirilebilir ve suç duyurusu konusu olabilir. Burada bir suç unsuru kesinlikle söz konusu değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Meral Akşener'in avukatı Hasan Seymen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Denizli mitingindeki sözleri nedeniyle Akşener hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili konuştu. Seymen, her  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının suç duyurusunda bulunma hakkı olduğunu, savcıların görevinin bu suç duyurularını inceleyip sonuca bağlamak olduğunu belirtti. Seymen, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kimsenin şahsıyla, kişiliğiyle ilgili aleyhte bir beyanda bulunmadığını, bunun tarzı olmadığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanıyla ilgili söylediği her şey cumhurbaşkanının daha önceki konuşmalarında yer alan ifadelerin tekrarından ibaret. Eğer genel başkanımız, cumhurbaşkanının söylemediği bir şeyi söylemiş gibi vatandaşa yansıtırsa bu eleştirilebilir ve suç duyurusu konusu olabilir. Ama ben genel başkanımızın dünkü Denizli mitingi ve bugünkü  Aydın mitingini izledim baştan sona. Sayın cumhurbaşkanının söylemediği hiçbir şeyi genel başkanımız Akşener, dile getirmiyor, hatta sayın cumhurbaşkanımızın görüntülerini mitingte göstererek, onun üzerine konuşmalar yapıyor. Dolayısıyla burada bir suç unsuru kesinlikle söz konusu değil."

Görüntü dökümü:

-Hasan Seymen açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:37 Kaynak: DHA

Denizli, Cumhurbaşkanı, Hasan Seymen, İYİ Parti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu

Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 20:11:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İyi Parti'li Seymen: Burada Bir Suç Unsuru Söz Konusu Değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]