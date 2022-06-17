İyi Parti'li Tatlıoğlu: "Önümüzdeki Seçim İsimlerden Ziyade Sistemler Üzerinden Gidecek Bir Seçim Olacak"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu "Önümüzdeki seçim bizim için 'yeni tek adam kim olsun' seçimi olmaz. Halkın önünde iki tane yol olacak. Birincisi bugünkü tek adam sistemini benimseyerek Tayyip Erdoğan'ı seçenler, ikincisi parlamenter sistemi seçenler. Dolayısıyla isimlerden ziyade sistemler üzerinden gidecek bir seçim olacak" dedi.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu Kütahya'ya geldi. Bir dizi ziyaret yaparak vatandaşın nabzını tutan Tatlıoğlu, ardından gazeteciler ile bir araya geldi. Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Tatlıoğlu, şunları söyledi:

"ORTAK BİR CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARILACAK"

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem metni 6 lider tarafından imzalanmıştır. Bu altı masadaki partilerden biri tek başına iktidara gelse de bu güçlendirilmiş parlamenter sistem metnine sadık bir şekilde parlamenter sisteme geçecektir. Yani 6 parti, ama bireysel olarak ama ortak olarak bu parlamenter sisteme geçişi kabul etmişlerdir. Önümüzdeki seçim bizim için 'yeni tek adam kim olsun' seçimi olmaz. Halkın önünde iki tane yol olacak. Birincisi bugünkü tek adam sistemini benimseyerek Tayyip Erdoğan'ı seçenler, ikincisi parlamenter sistemi seçenler. Seçmenimiz iki tercihten birisini oylayacak. Dolayısıyla isimlerden ziyade sistemler üzerinden gidecek bir seçim olacak. İkinci hedefi ortak bir cumhurbaşkanı adayıdır. Bu hedef ortadadır ve seçimin ilan edilmesiyle beraber böyle bir aday belirlemesi prensip olarak kabul edildi. Üçüncü amaç da ilave edildi: seçim güvenliği. İstanbul seçimleri baz alınarak 6 parti arasında bir seçim güvenliği çalışması yapıldı. Sandıkta seçmenin iradesine sahip çıkmak bakımından çok güçlü bir çalışma sistemi oluşturuldu. Bunun da sonuçlarını İstanbul seçimlerinde CHP ve İYİ Parti teşkilatlarının çalışmasıyla gördük. Teşkilatların bu çalışması olmasaydı milletin iradesi çalınmış olurdu."

"FAKİRLİK YARATACAKSANIZ ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ALACAKSINIZ"

Gazetecilerin medyadaki kısıtlamalara ilişkin sorularını da cevaplayan İsmail Tatlıoğlu şöyle devam etti:

"Bir ülkede fakirlik yaratacaksanız özgürlüğünü alacaksınız, denetimi alacaksınız. O nedenle Türkiye'de yolsuzluk var. Yolsuzlukla yoksulluk yapışıktır. Neden yoksulluk var, çünkü yolsuzluk var. Kim sorguluyor yolsuzluğu? Kimse. Neden? Medya yok. Üzerinden geçtiğimiz Osmangazi Köprüsünün her geçişi için yaklaşık 700 lira para ödeniyor. 2035 yılına kadar 14 milyar dolar ödenecek. Bunun muadili biraz küçüğü Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün maliyeti 1 milyar 100 milyon dolar. Nerede bunun farkı? Nereden gidiyor bu para? Onun için emekli, torunundan kaçıyor çikolata ister diye. Onun için bir baba pazar günü erkenden dışarı gidiyor, çocuklar baba 'bizi bir yere götür der' diye. Bu tamamen yolsuzluğun sonucudur ve yolsuzluk otoriter seçimlerde olur."