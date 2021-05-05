İYİ Parti'li Türkkan'dan 'anayasa' açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağı metni ile ilgili, "Türkiye artık sistem tıkanıklığı yaşıyor. Bu sistem tıkanıklığını daha da yoğunlaştıracak, iktidarı daha da kötü senaryolara sürükleyecek birtakım maddeler ifade etmişler" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa taslağına ilişkin değerlendirme yaptı. Türkkan, "Cumhur ittifakının kendi arasında böyle bir metin üzerinde anlaşması çok zor, hatta mümkün değil. Cumhur ittifakı kendi arasında kendi güçlerini sınayacaktır. AK Parti MHP'ye güvenmiyor, MHP de AK Parti'yi kendi rızasının dışında hareket etmeyecek noktaya sürüklemeye çalışıyor. Bu bir anayasa düzenlemesinden başka bir şey. Türkiye artık sistem tıkanıklığı yaşıyor. Bu sistem tıkanıklığını daha da yoğunlaştıracak, iktidarı daha da kötü senaryolara sürükleyecek birtakım maddeler ifade etmişler" değerlendirmesinde bulundu.Türkkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan incelemeye ilişkin de, "Belim ağrısa, Ekrem İmamoğlu gibi ellerim arkada gelecektim. Sizde feraset kaybolmuş, nezaket zaten yoktu, rasyonellik tamamen uzaklaşmış. Birinin aklı ile 'elleri arkada dolaştı soruşturma açalım.' Bunu diyenler, arkasında yaptığı yolsuzlukların her gün bir tanesi ortaya çıkan Ruhsar Pekcan ile ilgili en ufak soruşturma açmayanlar, İstanbul'un seçilmiş başkanına 'türbede elleri arkada dolaşıyor' diye soruşturma açmışlar" dedi.