İYİ Parti'li Türkkan'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti'li Türkkan'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması

22.10.2020 16:33
İYİ Parti'li Türkkan'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması, System.String[]

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki 'FETÖ'cü' suçlamasına ilişkin, "İddia ediyorum bu bir operasyon. Bu operasyondan 6 ay evvelinden haberimiz de var" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki 'FETÖ'cü' suçlamasına ilişkin, "İddia ediyorum bu bir operasyon. Bu operasyondan 6 ay evvelinden haberimiz de var" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Türkkan, Ümit Özdağ'ın, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü" iddiasına ilişkin, "Ümit Özdağ'ın kongreden sonra bu çıkışı tabii ki, manidar. Özdağ, İstanbul İl Başkanı'nın dayısından bahsetti. İnsanların dayıları ile bu hayat içerisindeki ilişkileri zayıf; ama ben inanıyorum ki, Buğra Kavuncu dayısı ile ne kadar görüşüyorsa bir fazla Ümit Bey görüşmüştür, Ümit Bey'in arkadaşı. Ümit Özdağ, volümü yükseltti. Ümit Özdağ'ın kongreden sonra bu çıkışı tabii ki, manidar. Bunlar duygusal tepkilerin üstüne çıkmış ama kendi içimizde bunu çözeriz. İddia ediyorum bu bir operasyon. Bu operasyondan 6 ay evvelinden haberimiz de var. Bu sadece Türkiye'nin içinden yürütülen bir operasyon da olmayabilir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Türkkan'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması
İYİ Parti'li Türkkan'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması

Ümit Özdağ, İYİ Parti, Operasyon, İstanbul, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İYİ Parti'li Türkkan'dan 'Ümit Özdağ' açıklaması - Son Dakika


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