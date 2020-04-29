İYİ Parti'li Yokuş yerel medyaya destek verilmesini istedi - Son Dakika

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, yerel medyanın büyük bir kısmının imkansızlıklar içinde fedakarca hizmet verdiğini belirterek, koronavirüsle mücadele sürecinde yerel medyaya destek verilmesini istedi.

Yokuş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yerel medyanın, her geçen gün zor durumda ve zor şartlarda yayın hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Yerel medyanın güçlenebilmesi için öncelikle finansman sorununun çözülmesi gerektiğine işaret eden Yokuş, koronavirüsle mücadele sürecinde yerel medyaya destek sağlanması kapsamında önerilerini dile getirdi.

Yokuş, yerel medyanın, Kredi Garanti Fonu'ndan veya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresince (KOSGEB) kredilendirilmesini, resmi kurumlara olan ödemelerinin, en az 1 yıl süreyle ertelenmesini istedi.

Reklam ve ilan faturalarına yansıyan KDV oranı ile ilanlardan alınan Basın İlan Kurumu payının yüzde 10'a düşürülmesini talep eden Yokuş, yerel radyo ve televizyon kuruluşlarından telif bedelleri başta olmak üzere RTÜK payı ile frekans bedellerinin bir süre alınmaması gerektiğini ifade etti.

TÜRKSAT uydu bedeli ödemelerinin bir süre ertelenmesini ve dövizle değil TL üzerinden, indirimli olarak ödeme imkanı sağlanması gerektiğini söyleyen Yokuş, toplumu yakından ilgilendiren belediye meclisi ve encümen kararları ile il genel meclisi ve hizmet birliklerinin, karar ve duyurularının resmi ilan olarak her şehirde yerel gazetelerde yayınlanmasını önerdi.

Yerel medyanın büyük bir kısmının imkansızlıklar içinde fedakarca hizmet verdiğine değinen Yokuş, şunları kaydetti:

"Yerel medya çalışanlarına ve işsiz kalanlara, Basın İlan Kurumu tarafından bir defalığına, en az 3 maaş sosyal yardım olarak hibe desteği verilmeli. Tüm medya çalışanlarına devlet bankalarından veya fonlardan bir yıllık maaşlarının yarısı kadar isteğe bağlı olarak 5 yıl ödemeli, uygun şartlarda kredi desteği sağlanmalı. Yerel medyanın dijital dönüşümünde kullanılmak üzere teknolojik alt yapı için düşük faizli kredi imkanı verilmeli."