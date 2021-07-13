İYİ Partili Yüksel'den "Kovid-19 aşımızı olalım" çağrısı - Son Dakika

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanı Ünzile Yüksel, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı insanlığın aşılanmasının elzem olduğunu belirterek, "Bilim insanlarımızın, Sağlık Bakanlığının, tabip odalarının ve Türk Tabipleri Birliğinin uyarılarına kulak verelim ve mutlaka aşımızı olalım." çağrısında bulundu.

Yüksel, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son 2 aydır birçok ülkede Kovid-19'un mutasyona uğramış değişik tiplerinin ortaya çıktığına ve hızla yayılmaya başladığına dikkati çekti.

Bilim insanlarının, mutasyonların ve salgının önünü kesmenin en etkin yolunun aşı olduğu görüşünde birleştiklerine işaret eden Yüksel, "Ne yazık ki son haftalarda hem ülkemizde hem de dünyanın birçok ülkesinde aşı karşıtlığı hortlamaya ve yayılmaya başlamıştır." dedi.

Dünyada aşı karşıtlığının, çocukluk çağı aşılanması sırasında görüldüğünü dile getiren Yüksel, aşılanmanın önemini vurguladı.

"Aşı karşıtlığı dünya genelinde kızamık vakalarının yüzde 30 artışına sebep olmuştur"

Dünya'da yüzde 5-10 oranında aşı karşıtı grup olduğunu belirten Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu grupların propagandaları, toplumun bazı kesimlerinde aşı tereddüdüne yol açmakta ve özellikle çocukluk çağı aşılarının aksamasına ve bazı ülkelerde görüldüğü gibi ölümcül çocukluk çağı hastalıklarında patlamalara yol açmaktadır. Son yıllarda aşı karşıtlığı dünya genelinde kızamık vakalarının yüzde 30 artışına sebep olmuştur. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü aşı karşıtı hareket ve grupları 2019 yılında dünya sağlığını tehdit eden 10 önemli tehlikeden biri olarak listelemiştir. Hiçbir bilimsel temeli olmayan aşı karşıtlığı, bazı ülkelerde Kovid-19 pandemisi döneminde de hortlamış ve gelişmiş Batı toplumlarında ve ülkemizde aşı karşıtı ve tereddüdü olanların oranları yüzde 20-25'lere ulaşmıştır."

Yüksel, bilimsel verilere göre, mevcut Kovid-19 aşılarının ciddi bir yan etkisinin görülmediğini aktararak, aşı karşıtlarının, "Kovid-19'un izole edilemediği" iddialarının inandırıcı olmadığını söyledi.

"Herkesin aşılanması bir zorunluluktur"

Kovid-19'un yeni varyantlarına da dikkati çeken Yüksel, "Pandeminin dünya genelinde kontrol altına alınabilmesi için herkesin aşılanması ve 2 doz aşı olanların da mutlaka bağışıklığı perçinleyici üçüncü hatırlatma dozunu yaptırmaları gerekmektedir. Kovid-19 pandemisi ülkesel değil, küresel bir problem olup bütün dünya insanlığının aşılanması elzemdir. Aksi takdirde bu öldürücü hastalık yıllarca devam edecektir." diye konuştu.

Yapılan çalışma ve analizlerde, Kovid-19 aşılarının, ölümleri, ağır hastalığı ve hastaneye yatışı önlemedeki etkisinin saptandığını vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Büyüklerimizi, çocuklarımızı, sevdiklerimizi kaybetmemek, vatandaşlarımızı ve tüm insanlığı korumak, kapanmalara son vermek ve eski normallerimize dönebilmek, yeni mutant virüslerin ortaya çıkmasını önlemek, çocuklarımızın sonbaharda yüz yüze eğitime tekrar dönebilmeleri için mutlaka herkesin aşılanması bir zorunluluktur. Bilim insanlarımızın, Sağlık Bakanlığının, tabip odalarının ve Türk Tabipleri Birliğinin uyarılarına kulak verelim ve mutlaka aşımızı olalım."