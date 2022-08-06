Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uyuşturucunun iktidarımızda yeri yok" ifadesine Bakan Soylu'nun sözüyle yanıt verdi - Son Dakika
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Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uyuşturucunun iktidarımızda yeri yok" ifadesine Bakan Soylu'nun sözüyle yanıt verdi

06.08.2022 22:23
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uyuşturucunun iktidarımızda yeri yok" ifadesine Bakan Soylu'nun sözüyle yanıt verdi

İYİ Parti lideri Akşener, Bakan Soylu'nun "Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası başladı" açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklenmişti. Bunun üzerine Erdoğan, "Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur" dedi. Akşener ise en değil, senin bakanın söyledi. Madem suluyla kuruyla işin olmaz, madem bu konuda çok hassassın; o zaman kürsü şovlarını, Süleyman Soylu'dan bu sözlerin hesabını sor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası başladı" açıklamalarına ilişkin "Bak Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana ulaşamayan Ak Partili kızlarımız bana soruyor: Süleyman Soylu'nun dediğine göre Ak Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun, açıklayın" demişti.

"BİZİM İKTİDARIMIZDA NE SULU NE KURU UYUŞTUCUYA YER YOK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de katıldığı Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalarda Akşener'in bu ifadelerine de yanıt vererek "Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz. Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Dolayısıyla önce haddini bileceksin, önce bir defa AK Parti iktidarının bu noktada uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Uyuşturucunun iktidarımızda yeri yok' ifadesine Bakan Soylu'nun sözüyle yanıt verdi

AKŞENER'DEN YANIT GECİKMEDİ

Erdoğan'ın sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulunan Akşener, "Sayın Erdoğan, Ak Parti'nin 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmediğini ben değil, senin bakanın söyledi. Madem suluyla kuruyla işin olmaz, madem bu konuda çok hassassın; o zaman kürsü şovlarını bırak, Süleyman Soylu'dan bu sözlerin hesabını sor." dedi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Uyuşturucunun iktidarımızda yeri yok' ifadesine Bakan Soylu'nun sözüyle yanıt verdi
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