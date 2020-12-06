"Erdoğan kışı sevmez" diyen Akşener, canlı yayında erken seçim beklediği tarihi verdi: Haziranda seçim bekliyorum - Son Dakika

Muhalefet kanadı liderleri son haftalarda yaptıkları açıklamalar ile erken seçim isteklerini net bir şekilde dile getirdi. Bu isimlerin başında olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNCE SAYIN ERDOĞAN OLSUN AŞIYI"

YouTube'da Karar TV'nin 'Gündem Özel' programına katılan ve burada Elif Çakır ile Taha Akyol'un sorularını yanıtlayan Akşener, Erdoğan'ın aşıyla ilgili açıklamalarını değerlendirdi. İYİ Parti lideri, "Önce Sayın Erdoğan olsun aşıyı, o zaman bakalım duruma. Aşı yaptırılması lazım" dedi.

"BÜTÜN MESELE KATAR İLE OLAN İLİŞKİLERDEKİ GİZLİLİK"

Tank Palet Fabrikası tartışmalarıyla ilgili de konuşan Akşener, "Türkiye ekonomisini bu kadar paranın rahatlatması mümkün değil. Ama niye Katar'a satıldı diye bir kavram yok. Katar yerine matara da olabilir. Bizim parti olarak, Türkiye'ye yabancı yatırımın gelmesine itiraz etmemiz mümkün değil. İster Hollandalı ister Katarlı orada mesele yok. Tank Palet Fabrikası konusunda, dövüşe dövüşe manevi manada dövüşe dövüşe helak oldu Türkiye. Ne olduğunu bilmiyoruz biz. Bilinen nedir? 50 milyon dolarlık eksik sebebiyle verildiğine dair. Tecrübe, bilgi birikimi getirecek bir yatırımsa 50 milyonu biz verelim getiren ele. Bütün mesele Katar ile olan ilişkilerdeki gizlilik" şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN KIŞI SEVMEZ, HAZİRANDA SEÇİM BEKLİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'yi taşımadığını savunan Akşener, "Mecburen bu seçim olacak 2023'e kalamaz. İkincisi fakirliğin yönetildiği bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Milletvekilinin itibarı yok. Seçim kazanmaları mümkün değil. Gördüğüm kadarıyla 2021 haziran gibi seçim olabilir. Erdoğan kışı sevmez. Haziranda seçim bekliyorum, olması da gerekiyor. Çünkü, çok feci bir fakirlik var" ifadelerini kullandı.