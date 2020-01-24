İYİ Parti lideri Akşener: Deprem yüreğimizi yaktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti lideri Akşener: Deprem yüreğimizi yaktı - Son Dakika

İYİ Parti lideri Akşener: Deprem yüreğimizi yaktı

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Deprem yüreğimizi yaktı" dedi.

İYİ Parti lideri Akşener: Deprem yüreğimizi yaktı, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Deprem yüreğimizi yaktı" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamada bulunarak, şu ifadelere yer verdi: "Elazığ'da meydana gelen ve birçok kentimizde hissedilen deprem yüreğimizi yaktı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, bölgedeki tüm dava arkadaşlarımı, devletimizin yanında seferberliğe çağırıyorum."


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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:28 Kaynak: DHA
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