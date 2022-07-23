İYİ Parti lideri Akşener, derdini dinlediği 15 yaşındaki gence kulağındaki küpeyi hediye etti: Bunu gerçekten sevdiğin kıza ver

Türkiye genelinde il il ziyaretlerinde bulunarak esnafların ve vatandaşların sıkıntılarını devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Terme, 19 Mayıs ve Atakum ilçelerinde bulundu. Akşener, Atakum ilçesinde 15 yaşındaki bir genç ile hayat pahalılığı üzerine sohbetini sosyal medya hesabından paylaştı.

"15 YAŞINDA FİLOZOF OLMUŞSUNUZ"

Akşener'e hayat pahalılığı konusundaki sıkıntılarını anlatan genç, "Peynir alırken zorlanmak insana dokunuyor. Bu sene daha kayısı yiyemedim. Ben bunları kendimi acındırmak için söylemiyorum. Bunları yiyememek insana o kadar koyuyor ki… 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız edici. Umarım başa geldiğiniz zaman bunlar gibi olmazsınız. Düzgün bir ekonomi politikasıyla insanların alım gücünü artırırsınız da biz rahat bir hayata ereriz. Durumlar gerçekten hiç iyi değil" diye konuştu. Akşener ise gencin söylediklerine "15 yaşında filozof olmuşsunuz. Vallahi o kadar üzülüyorum ki" diye yanıt verdi.

BİLEZİĞİNİ VEREN GENCE KÜPESİNİ ÇIKARIP VERDİ

Sohbetin sonunda kendine bileziğini hediye eden Akşener ise bunun karşılığında "Başka bir şeyim yok. Kulağımda bir çift küpe var çok pahalı bir şey değil" diyerek, çıkarttığı küpesini gençlere verdi.

"GERÇEKTEN SEVDİĞİN KIZA VER"

Küpesini vermesini sebebini de açıklayan Akşener, "Al gülüm ver gülüm yapıyoruz, birbirimizi anacağız. Bunu çıktığın kıza, ilk sevdiğin kıza ama bak, gerçekten sevdiğin kıza "Bu Meral teyzenin" diyeceksin. Çok pahalı değil, fena da değil" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Gençlerin "Mevzu pahalı olmasında değil, manevi değeri önemli" demesi üzerine duygusal anlar yaşayan Akşener, gençlere sarıldı.