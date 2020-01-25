İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Politika İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor - Son Dakika

İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'ın Sivrili ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağını duyurdu.

İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'ın Sivrili ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağını duyurdu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağım" dedi.


Meral Akşener, İYİ Parti, Malatya, Elazığ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem bölgesinden bir kötü haber daha: Hava sıcaklıkları düşüyor
Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 04:34:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]