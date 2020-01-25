İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'ın Sivrili ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağını duyurdu.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağım" dedi.