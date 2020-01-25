İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor - Son Dakika

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İYİ Parti lideri Akşener, Malatya ve Elazığ'a gidiyor
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'ın Sivrili ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:52 Kaynak: DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'ın Sivrili ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağını duyurdu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için yarın Malatya ve Elazığ'da olacağım" dedi.
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