İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN ÇANTADA KEKLİK OLMAMALI - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İnegöl ve Yenişehir ziyaretlerinin ardından geldiği kent merkezinde, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) Fuar Alanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Parti teşkilatı ve vatandaşlarla birlikte iftar yapan Akşener, 'Başbakan Akşener' sloganları eşliğinde çıktığı kürsüde yaptığı konuşmada, Sizlerin dirayeti ve cesaretiyle bugün buradaysak, sizler bu salonu şereflendirdiyseniz, inanıyorum ki bütün gıcıklıklara rağmen 13'üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak. Bizimle ilgili yanlış yapanlar yanıldı. Çok az kaldı, o seçim gelecek ve o seçim sandığından Allah'ın izni, sizin iradeniz ve milletimizin teveccühü ile birinci parti olarak çıkacağız. Sandıkları kapatacağız ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşımız, 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak dedi.

Konuşması sırasında davetli kadınlardan birinin kendisine verdiği yemeniyi boynuna takan Akşener'e, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu tarafından Türk bayrağı işlemeli tablo hediye edildi. Programda, partinin yeni üyelerine rozetleri de Genel Başkan Akşener tarafından takıldı.