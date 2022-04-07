İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR

07.04.2022 14:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenin velinimet olduğunu belirterek, 'Bu unutuldu, ağalara bunu birlikte hatırlatacağız. Ben dahil, hepsi karşınızda 'hazır ol'da duracak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçmenin velinimet olduğunu belirterek, 'Bu unutuldu, ağalara bunu birlikte hatırlatacağız. Ben dahil, hepsi karşınızda 'hazır ol'da duracak. Siz seçmensiniz. Seçmenin velinimet olduğunu anlatmak için yollardayım. Sizlerle el ele tutuşup seçimde sandıkta bu arkadaşları demokrasiyle göndereceğiz' dedi.

Birtakım ziyaretler için İzmir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes ilçesindeki meydanda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akşener, "Benimle beraber olmanızdan duyduğum onuru, gururu ve heyecanı sizlerle paylaşmak isterim. Aranızda olmak ve sizlerle dertleşmek fırsatını bana tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Ama bu aynı zamanda bir vebal. Hakkınızı bana helal edin. Allah beni sizlere karşı utandırmasın, size yalan söyleyenlerden eylemesin, verdiği sözleri unutanlardan da eylemesin, saraylara kapananlardan da eylemesin. Aranızdan çıkmayı bana nasip etmesin" ifadesini kullandı.

Bir süredir ilçe ilçe gezerek esnaf ziyareti yaptığını dile getiren Akşener, "Pandemi yoktu, sonra başladı. Şu dükkanların içinde neler öğrendim bilseniz. Pandemiyi birlikte yaşadık. Sonra dolar bir zıpladı bir indi. Bu yürüyüşe başlama nedenim; çok uzun zamandır Türkiye birbirinin karşısına dikildi. İnsanlar birbirine düşman edildi. Komşunun, komşunun tuzuna ihtiyacı vardır, söyleminden gelen bizler birbirimizden ayrıldık. O dükkanların içinde 92 puanla atanamayan devlet memuru adayları gördüm. Dayısı yoktu. Ama 58 puan alıp atanan gençler gördüm. Nasıl bir kayırmacılık yapıldığını gördüm. Tencere kaynatamayan kadınlar gördüm. Gebe ineğini kesime göndermek zorunda kalan besici gördüm. Yem fiyatları o kadar uçtu ki mallarına oruç tutmayı öğreten çiftçiler gördüm. 5 maaş alan danışmanlar var. 314 bin lira maaş alan müdürler var. 5 yandaş korunurken sizin çocuklarınız işsiz. Yakın dostlarının cebine tam 24 milyar lira koydular. Kimin parası, sizin paranız" diye konuştu.

'SEÇMENİN VELİNİMET OLDUĞUNU ANLATMAK İÇİN YOLLARDAYIM'

Esnafın olduğu gibi seçmenin de siyasetçinin velinimeti olduğunu belirten Meral Akşener, şöyle devam etti:

"Dükkanlarda en önemli insan müşteridir. Seçmen de siyasetçinin velinimetidir. Unutuldu, ağalara bunu birlikte hatırlatacağız. Ben dahil, hepsi karşınızda 'hazır ol'da duracak. Siz seçmensiniz. Seçmenin velinimet olduğunu anlatmak için yollardayım. Sizlerle el ele tutuşup seçimde sandıkta bu arkadaşları demokrasiyle göndereceğiz. Onlar bir illüzyonda yaşayadursun, biz gerçekleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu ülke çok büyük, potansiyeli var. Bu millet irfan sahibi insanlardan oluşuyor. Çalmayınca, rüşvet almayınca bu ülkenin insanları herkese yeter."

ESNAF LOKANTASINDAN SİFTAH İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTI

Meral Akşener, meydandaki konuşmasının ardından esnafı tek tek dolaşarak hem dükkan sahipleri hem de çalışanlarla sohbet etti. Esnafın günlük satışlarını soran Akşener, halkın alım gücü ile ilgili bilgi aldı. Son olarak bir esnaf lokantasını ziyaret eden Akşener, "İlk siftahın benden olsun. Akşama eşime iftar için yemek götüreceğim" dedi. Akşener, 50 lira karşılığında zeytinyağlı pırasa ve fırın köfteyi paket yaptırarak satın aldı. Akşener ve beraberindeki partililer daha sonra konvoy halinde Bornova ilçesine hareket etti.

İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR
İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR

YORUMLAR
500
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu Açıklaması İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, esnafı ziyaret etti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR - Son Dakika


Son Dakika
15:12 Mansur Yavaş'tan tek cümlelik adaylık yanıtı: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum
15:07 "Yandaş basın bizi izlemekten fıtık oldu" diyen Akşener'den emekli maaşı sözü: Asgari ücret seviyesine çıkartacağız
15:02 Eşini pompalı tüfekle öldürmüştü! 15 yıldır şiddet gördüğünü söyleyen Damla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:52 Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 15:22:01. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ PARTİ LİDERİ AKŞENER SEÇMEN, SİYASETÇİNİN VELİNİMETİDİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement