Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti - Son Dakika

Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti

02.01.2021 07:23

İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştirdi ve "Çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla" dedi. Bu sözlere tepki gösteren Soylu, "Söylediği söz ağırıma gitti. Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Fikri Sağlar'ı başörtüsü üzerinden eleştirirken, "Oy almak için bazı yerlerde görüyorsunuz, başörtülü birkaç kişiyi de yanlarında adeta böyle vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi artık aldatmıyor. Geçti o işler" ifadelerini kullandı.

"GİT ÖNCE GÖREVİNİ YAP"

Erdoğan'ın bu ifadeleri muhalefet kanadının tepkisini çekerken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan; Ülkemizde son 1 yılda, 386 kadın katledilmişken; çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine, git önce görevini yap, kadınların güvenliğini sağla. Bu millet bu kirli zihniyetten artık bıktı" dedi.

"SÖYLEDİĞİ SÖZ AĞIRIMA GİTTİ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Akşener'in bu sözlerine tepki gösterdi ve sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Soylu, "Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti... Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir" dedi.

"ALLAH'IN GÜCÜNE GİDER"

Soylu açıklamalarının devamında, "Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah'ın gücüne gider. Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır... Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı... Allah kurtarsın" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın 'Vitrin mankeni' sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEDİ?

CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar katıldığı bir programda türban üzerinden açıklamalarda bulunmuş ve "Türbanlı bir hakimin karşısına çıktığım zaman adaleti yerine getireceği konusunda kuşkum var" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazı sonrası basının sorularını yanıtlarken, Sağlar'ın bu açıklamasına da tepki gösterdi ve "Bunu bu zatın kendisine sormak lazım. Bu zat bu çağda yaşamıyor. Çok gerilerde kaldı. Bu CHP zihniyetinin faşizan anlayışının bugüne yansımasıdır" dedi.

"VİTRİN MANKENİ GİBİ GETİRİP KOYMAK KİMSEYİ İNANDIRMIYOR"

Erdoğan açıklamalarının devamında, "Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi de vitrin mankeni gibi getirip koymak kimseyi inandırmıyor. Bay Fikri daha çok mesafeler alacağız sen çağın dışında kaldın, tabi Bay Kemal bir şey söyleyemiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Vitrin mankeni sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti

Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, İYİ Parti, Kadın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın 'Vitrin mankeni' sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti - Son Dakika


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