CNN Türk canlı yayınında İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı anlar canlandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

CNN Türk canlı yayınında İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı anlar canlandırıldı

16.12.2022 13:11

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarıldığı anlar CNN Türk ekranlarında canlandırıldı. Bu anları samimiyetsiz bulan Melik Yiğitel, sunucu Hande Fırat'a sarılarak canlandırma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kararı öğrendikten sonra yanında bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sarıldı. CNN Türk ekranlarında bu olay masaya yatırıldı.

Akşener'in İmamoğlu'na sarılmasını samimiyetsiz bulan Gazeteci Melik Yiğitel, sunucu Hande Fırat'a sarılarak canlandırma yaptı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

YORUMLAR
500
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaline kapıyı kapattı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaline kapıyı kapattı İYİ Parti lideri Akşener'den adaylık için sinyal: Artık 85 milyon İmamoğlu'nun yanında olduğunu görüyoruz İYİ Parti lideri Akşener'den adaylık için sinyal: Artık 85 milyon İmamoğlu'nun yanında olduğunu görüyoruz

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CNN Türk canlı yayınında İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı anlar canlandırıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Ronaldinho'nun sevgilisinin annesi, futbol efsanesinin tüm özel hayatını açığa çıkardı
14:30 AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Seçimler nisandan sonra olacak, belki 1-2 hafta erkene çekilebilir
14:16 Türkiye genelinde 90 bin camide kız çocuklarıyla ilgili hutbe okundu: Evliliğe zorlamak büyük bir günah, ağır bir vebaldir
14:16 FIFA'dan devrim gibi karar: 2025'ten itibaren Kulüpler Dünya Kupası'nda 32 takım sahne alacak
14:00 Fransa'da 18 yıl önce siyah küfle kaplanıp terk edilen eve giren TikToker, gördüğü manzara karşısında şok yaşadı
13:19 Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinden ayrılan rol arkadaşı Hande Ataizi'ne veda etti: Bu hikaye de buraya kadar ama biz ilelebet
12:57 İstanbul Levent'teki bir AVM'nin çatı katında yangın çıktı! İtfaiye ekipleri yükselen alevlere müdahale ediyor
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ve Suriye ile "üçlü görüşme" sözlerine Kremlin'den yeşil ışık
11:16 Esenyurt'ta sahte doktor gerginliği! Başhekimin "tanımıyorum" dediği doktorun hastanede kaydının bulunmadığı tespit edildi
10:27 İstanbul'da İSPARK tarafından işletilen otoparklarda ücretlere yüzde 60 oranında zam yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2022 15:08:17. #1.12#
SON DAKİKA: CNN Türk canlı yayınında İmamoğlu ve Akşener'in sarıldığı anlar canlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement