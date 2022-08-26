Akşener'e 'Belediye başkanı bizi ziyaret etmiyor' diye sitem etmişti! Sultanbeyli belediyesi o esnafı fotoğraflarla yalanladı

Meral Akşener, bugün İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde esnafın sorunlarını dinledi. Akşener'in Sultanbeyli'de ziyaret ettiği bir helva dükkanının işletmecisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim belediye başkanlarım halkın içinde" sözlerini hatırlatarak, AK Partili Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in kendilerini hiç ziyaret etmemesinden yakındı.

BELEDİYEDEN YANIT GELDİ

Esnafın bu sözlerine Sultanbeyli Belediyesi'nden yanıt geldi. Belediye'den yapılan açıklamada, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in aynı esnafı kısa süre önce ziyaret ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Keskin'in ziyaretine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı. Görüntülerde Başkan Keskin ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Tombaş ile beraberindekilerin esnafı ziyaret ettiği görülüyor.

ESNAFIN SÖZLERİ KURMACA

Belediye'den yapılan açıklamada, esnafın sözlerinin kurmaca olduğu belirtilerek, "Sultanbeyli'de esnaflık yapan M. Altundal, Akşener 'in ziyareti esnasında ilçe belediye başkanının esnafı hiç ziyaret etmediği iddiasında bulundu. Oysa Altundal'ıBelediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Tombaş bundan bir kaç ay önce ziyaret ederek işlerinde bereket dilemişti." denildi.