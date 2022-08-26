Akşener'e "Belediye başkanı bizi ziyaret etmiyor" diye sitem etmişti! Sultanbeyli belediyesi o esnafı fotoğraflarla yalanladı - Son Dakika
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Akşener'e "Belediye başkanı bizi ziyaret etmiyor" diye sitem etmişti! Sultanbeyli belediyesi o esnafı fotoğraflarla yalanladı

26.08.2022 23:35
Akşener'e "Belediye başkanı bizi ziyaret etmiyor" diye sitem etmişti! Sultanbeyli belediyesi o esnafı fotoğraflarla yalanladı

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Sultanbeyli'de ziyaret ettiği bir esnaf, ilçe belediye başkanının kendilerini ziyaret etmemesinden yakındı. Esnafın sitemine AK Partili Sultanbeyli Belediyesi'nden yanıt geldi. Başkan Hüseyin Keskin'in aynı esnafı kısa süre önce ziyaret ettiğine yönelik fotoğraflar paylaşılırken, esnafın sözlerinin kurmaca olduğu belirtildi.

Meral Akşener, bugün İstanbul'un Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinde esnafın sorunlarını dinledi. Akşener'in Sultanbeyli'de ziyaret ettiği bir helva dükkanının işletmecisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Benim belediye başkanlarım halkın içinde" sözlerini hatırlatarak, AK Partili Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in kendilerini hiç ziyaret etmemesinden yakındı.

BELEDİYEDEN YANIT GELDİ

Esnafın bu sözlerine Sultanbeyli Belediyesi'nden yanıt geldi. Belediye'den yapılan açıklamada, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in aynı esnafı kısa süre önce ziyaret ettiği belirtildi.

FOTOĞRAFLAR PAYLAŞTI

Keskin'in ziyaretine ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı. Görüntülerde Başkan Keskin ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Tombaş ile beraberindekilerin esnafı ziyaret ettiği görülüyor.

ESNAFIN SÖZLERİ KURMACA

Belediye'den yapılan açıklamada, esnafın sözlerinin kurmaca olduğu belirtilerek, "Sultanbeyli'de esnaflık yapan M. Altundal, Akşener 'in ziyareti esnasında ilçe belediye başkanının esnafı hiç ziyaret etmediği iddiasında bulundu. Oysa Altundal'ıBelediye Başkanı Hüseyin Keskin ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Tombaş bundan bir kaç ay önce ziyaret ederek işlerinde bereket dilemişti." denildi.

Akşener'e 'Belediye başkanı bizi ziyaret etmiyor' diye sitem etmişti! Sultanbeyli belediyesi o esnafı fotoğraflarla yalanladı
Akşener'e 'Belediye başkanı bizi ziyaret etmiyor' diye sitem etmişti! Sultanbeyli belediyesi o esnafı fotoğraflarla yalanladı
Akşener'e 'Belediye başkanı bizi ziyaret etmiyor' diye sitem etmişti! Sultanbeyli belediyesi o esnafı fotoğraflarla yalanladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

Sultanbeyli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'e 'Belediye başkanı bizi ziyaret etmiyor' diye sitem etmişti! Sultanbeyli belediyesi o esnafı fotoğraflarla yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'e "Belediye başkanı bizi ziyaret etmiyor" diye sitem etmişti! Sultanbeyli belediyesi o esnafı fotoğraflarla yalanladı - Son Dakika
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