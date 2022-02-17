İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tarkan'ın "Geççek" şarkısı üzerinden iktidara gönderme yaptı! - Son Dakika

Son albümünü 2017 yılında yayınlayan megastar Tarkan, yeni şarkısı Geççek'in 17 Şubat'ta hayranlarıyla buluşacağını açıklamıştı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde Tarkan'ın YouTube hesabından merakla beklenen şarkı yayınlandı. Şarkı kısa sürede sosyal medyanın zirvesine yerleşti.

POLİTİK MESAJ OLARAK ALGILANDI

Sosyal medyada Tarkan'ın yeni şarkısında geçen "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" şeklindeki sözler için politik bir mesaj verildiği yorumları yapıldı.

İLK PAYLAŞIM MERAL AKŞENER'DEN

Bu gelişmelerden sonra siyasilerden de peş peşe Tarkan paylaşımı geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Tarkan'ın Geççek şarkısını paylaşarak, "Çoğu gitti az kaldı" dedi. Akşener'in bu paylaşımı iktidara gönderme olarak anlaşıldı.

CHP CEPHESİNDEN PAYLAŞIMLAR GELDİ

Akşener'in paylaşımına ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de söz konusu şarkıyı paylaştı. Öztrak, şarkının sözlerini paylaşırken Soyer de, "Sevgili Tarkan'ın söylediği gibi 'O çiçekten günler çok yakında. Geççek, geççek" ifadelerini kullandı.

GEÇÇEK ŞARKISININ SÖZLERİ:

Hep köşeye sıkıştırmadı mı?

Daha önce de sanki

Sırtımızdan vurmadı mı?

Bu kaçıncı darbe ilk değil ki

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Dayan, çoğu gitti azı kaldı

Yapma! Güze, kışa boğma yazını

Yakındır sabrın zaferi

Düştük evet ama kalkmadık mı?

Biz hep hayata meydan okumadık mı?

Sen ferah tut içini

Biz neleri atlatmadık ki

Geççek geççek elbet bu da geççek

Gör bak umudun gününü gün etçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek

Her şeyin sonu var bu çile de bitçek

Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman

O çiçekten günler çok yakın inan

Çok uzattın vallahi bıktık

Bi durmadın vermedin ki aman

Hadi yeter artık fena bunaldık

Düş babam artık düş yakamızdan

Var bir hayır her şerde dedik

Oturduk bir dolu ders de çıkarttık

Ama yeter artık, anladık tamam

Düş babam artık düş yakamızdan

Beni sorarsan

Ben de iyi değilim pek

Kalmadı eski neşem hiç

Tadım tuzum yok pek

Dar dar dar geliyor

Ruhuma bedenim

Har har yanıyorum

Küle dönmek üzereyim

Bi suyun akışındayım

Bi gidiyorum tersine

Bi arkadaşım ümitle

Bi aram açık kaderle

Lakin sabrın sonu selamettir beklerim

Gün doğmadan neler doğar bilirim