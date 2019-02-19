Son Dakika Haberleri: İyi Parti Listelerini Açıkladı

İyi Parti Listelerini Açıkladı

1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvime göre İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı, belediye başkan adaylarını, il genel meclisi üyesi ve belediye meclis üyelerinin listelerini Adıyaman Merkez İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.

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Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvime göre İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı, belediye başkan adaylarını, il genel meclisi üyesi ve belediye meclis üyelerinin listelerini Adıyaman Merkez İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı, il ve belediye meclis üyesi adaylarının listelerini açıkladı. İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hicri Gürsoy, seçim çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam ettiklerini söyledi.

İYİ Parti'nin il genel meclis adayı listesi şu isimlerden oluşuyor:

"Merkez Abdulkadir Baltacı, Mehmet Emin Danış, Hüseyin Bingöl, Ramazan Turhan, Murat Atalay, Hüseyin Abakay ve Muhammed Aydın Avcı."

AK Parti Adıyaman Belediye Meclis Üyesi adayları ise sıralı olarak şu şekilde:

"Sinan Bağcı, Ali Baba Ocak, Murat Çeliker, Mehmet Çelik, Eşref Erbil, Mehmet Hakan Karaaslan, Hasan Çelikten, Ali Keleş, Ramazan Berk, Mikail Sönmez, Hasan Tepe, Ömer Ortaç, Abuzer Furkan Karakuş, Abuzer Süt, Meryem Şahin, Ramazan Karayıldız, Abdulkadir Ağır, Nusret Çelik, Emine Karadağ, Müslüm Akbilek, Bekir Can, Ali Tekbaş, Mahmut Haras, Emin Çelik, Süleyman Gülbahar, Fedli Doğmuş, Şevket Ödemiş, Mitad Fırat, Hacı Yusuf Karayılan, Yusuf Özdüzen, Yasin Uyanık, Serhat Ergen ve Celal Ekinci."

Başkan kontenjanı ise şöyle:

"Hasan Çiçek, Metin Erol, Mehmet Burak Binzet ve Gönül Durmuş." - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:59 Kaynak: İHA

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