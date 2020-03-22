İYİ Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yaşlılar için çalışma - Son Dakika
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İYİ Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yaşlılar için çalışma

6 saat önce

İYİ Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlılar için kampanya başlattı.

İYİ Parti Malazgirt İlçe Başkanlığından yaşlılar için çalışma, System.String[]

İYİ Parti Malazgirt İlçe Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlılar için kampanya başlattı.

İYİ Parti Malazgirt İlçe Başkanı Hikmet Taşdemirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, partili gençlerin, ilçede evlerinden çıkamayan yaşlıların market alışverişini yaparak evlerine teslim etmeye hazır olduklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirlere uyulmasını isteyen Taşdemirel, şöyle konuştu:

"Evlerinden çıkmayan yaşlılar, bize sosyal medya veya telefonla ulaşarak gıda ve ilaç gibi ihtiyaçları için yardım talep etsinler. Resmi mercilerin talimat ve tavsiyelerine uymakla beraber toplumsal hayatı sıfıra indirmek mümkün değil. Biz insanlara gereken yardımı yapmaya hazırız. Yetkililer, insanların birbirlerine temas etmemesini istiyor. Özellikle en riskli grupta olan insanların kendilerine çok dikkat etmeleri ve sokağa çıkmamalarını istiyoruz."

İYİ Parti, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:08 Kaynak: AA

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