Son Dakika Haberleri: İyi Parti Manisa'da İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı

İyi Parti Manisa'da İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı

1 saat önce

Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Orkun Şıktaşlı'yı açıklayan İYİ Parti Genel Merkezi, Manisa'da 7 ilçenin daha adayını duyurdu.

İyi Parti Manisa'da İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı, System.String[]
Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Orkun Şıktaşlı'yı açıklayan İYİ Parti Genel Merkezi, Manisa'da 7 ilçenin daha adayını duyurdu. İYİ Parti, 2'si büyükşehir belediyesi olmak üzere, 4 il, 79 ilçe ve 22 beldede daha belediye başkan adayını açıkladı. Millet İttifakı kapsamında Manisa'da CHP ile birlikte seçime ortak giren İYİ Parti'nin Manisa'daki 7 ilçe adayı ise şu isimler oldu:

"Demirci-Haluk Şenyurt, Gördes-Mesut Efe, Köprübaşı- Fatih Taşlı, Kula- Selim Aşkın, Selendi-Yasin Dumlupınar, Şehzadeler-İsa Özdemir, Yunusemre- Kürşat Mithat Özkan."

(Önder Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:36 Kaynak: İHA

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