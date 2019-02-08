İyi Parti Manisa'da İlçe Başkan Adaylarını Açıkladı
1 saat önce
Millet İttifakı'nın Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Orkun Şıktaşlı'yı açıklayan İYİ Parti Genel Merkezi, Manisa'da 7 ilçenin daha adayını duyurdu.
Millet İttifakı'nın Manisa
Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Orkun Şıktaşlı
'yı açıklayan İYİ Parti
Genel Merkezi, Manisa'da 7 ilçenin daha adayını duyurdu. İYİ Parti, 2'si büyükşehir belediyesi olmak üzere, 4 il, 79 ilçe ve 22 beldede daha belediye başkan adayını açıkladı. Millet İttifakı kapsamında Manisa'da CHP
ile birlikte seçime ortak giren İYİ Parti'nin Manisa'daki 7 ilçe adayı ise şu isimler oldu:
"Demirci-Haluk Şenyurt
, Gördes-Mesut Efe, Köprübaşı- Fatih
Taşlı, Kula- Selim Aşkın
, Selendi-Yasin Dumlupınar
, Şehzadeler-İsa Özdemir, Yunusemre- Kürşat Mithat Özkan."
(Önder Aydın/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:36 Kaynak: İHA
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