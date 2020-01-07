İYİ Parti Manisa'da kongre heyecanı - Son Dakika
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İYİ Parti Manisa'da kongre heyecanı

6 saat önce

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, kongre sürecinin 19 Ocak itibariyle başlayacağını belirterek, 17 ilçe teşkilatıyla Manisa'nın kongre sürecinden daha da güçlenerek çıkacağını söyledi.

İYİ Parti Manisa'da kongre heyecanı, System.String[]

İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, kongre sürecinin 19 Ocak itibariyle başlayacağını belirterek, 17 ilçe teşkilatıyla Manisa'nın kongre sürecinden daha da güçlenerek çıkacağını söyledi.


İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı'nda kongre süreci başladı. Konuya ilgili açıklama yapan İl Başkanı Hasan Eryılmaz, kongre sürecinin 19 Ocak'ta yapılacak olan delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından, 1 Mart'ta yapılacak olan Yunusemre İlçe Başkanlığı seçimiyle birlikte başlayacağını söyledi.


Göreve geldikleri vakit bin 100 olan üye sayısını 6 kat arttırarak 7 binlere yaklaştığını sözlerine ekleyen Eryılmaz, vatandaşın İyi Parti'ye olan teveccühünün artarak devam ettiğini söyledi. Eryılmaz, "İYİ Parti olarak, parti kuruluşundan hemen sonra yapılan 2018 genel seçimleri, akabinde ise gerçekleşen 2019 Mart yerel seçimlerinden dolayı bir türlü kongrelerimizi gerçekleştiremedik. İyi Parti Manisa İl Başkanlığı olarak Genel Merkezimizin talimatıyla kongre sürecimizi başlatmış bulunmaktayız. 19 Ocak'ta yapılacak olan delege seçimleri ile birlikte kongre sürecimiz başlayacak. İlk olarak mahallelerimizde tüm üyelerimizin katılımıyla delegelerimiz seçilecek. Delege seçimlerinin tamamlanmasının hemen ardından kongreler ilk olarak 1 Mart'ta yapılacak olan Yunusemre İlçe Başkanlığı seçimiyle birlikte start alacak. Seçilecek olan mahalle delegelerimiz ilçe başkanlarını belirledikten sonra, Mayıs ayı sonunda ya da Haziran ayı başında il başkanı ve yönetimini belirlemek üzere seçime gideceğiz" diye konuştu.


Kongre sürecinin demokrasi şöleni halinde geçeceğine ve seçimlerde kaybedenin olmayacağını kaydeden Eryılmaz, İYİ Parti'nin kazanacağı bir kongre süreci yaşayacaklarına dikkat çekti. Eryılmaz, "Önümüzde bir kongre süreci var. Partimize üye olan herkes özgürce aday olabilir. Her bir üyemiz partiyi de yönetebilecek kapasite ve donanıma sahiptir. İnanıyoruz ki, Manisamız 17 ilçe teşkilatıyla birlikte kongre sürecinden daha da güçlenerek çıkacak. Kaybedenin olmayacağı, yerelde ve genelde İYİ Parti'nin kazanacağı bir kongre süreci yaşayacağız. Demokrasi şölenimize katkı sağlamak üzere tüm Manisalıları partimize üye olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

İYİ Parti, Manisa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
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