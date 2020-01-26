İYİ Parti Manisa'dan, depremzedeler için yardım seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Manisa'dan, depremzedeler için yardım seferberliği - Son Dakika

İYİ Parti Manisa'dan, depremzedeler için yardım seferberliği

6 saat önce

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

İYİ Parti Manisa'dan, depremzedeler için yardım seferberliği, System.String[]

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. Toplanacak olan yardımlar, il başkanlığınca depremden etkilenen vatandaşlara gönderilecek.


İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya'da depremden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. İl Başkanı Hasan Eryılmaz'ın talimatıyla Manisa'nın 17 ilçesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanacak olan tüm yardımlar, Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlara gönderilecek. Tüm Manisalı vatandaşlara çağrıda bulunan İl Başkanı Eryılmaz, yardım kampanyasına katkıda bulunmak isteyenlerin 0507 233 9488 ve 0555 151 5339 numaraları ile iletişime geçebileceklerini duyurdu. - MANİSA

İYİ Parti, Malatya, Elazığ, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Binali Yıldırım: Ev yaparken sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım
Elazığ depremini önceden bilen Naci Görür'den yeni uyarı! 5 ilde ciddi tehlike Elazığ'da 6.8 şiddetindeki depremin ardından 788 artçı sarsıntı yaşandı Depremin ardından Çevrimtaş Köyü, hayalet şehre döndü! Tek bir sağlam bina kalmadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 19:16:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti Manisa'dan, depremzedeler için yardım seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]