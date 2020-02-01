İYİ Parti Manisa'dan Elazığ'a yardım tırı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İYİ Parti Manisa'dan Elazığ'a yardım tırı - Son Dakika

İYİ Parti Manisa'dan Elazığ'a yardım tırı

6 saat önce

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından hazırlanan bir tır dolusu yardım malzemesi, depremzedelere dağıtılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

İYİ Parti Manisa'dan Elazığ'a yardım tırı, System.String[]

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından hazırlanan bir tır dolusu yardım malzemesi, depremzedelere dağıtılmak üzere Elazığ'a gönderildi.


Elazığ, depremin yaralarını sarmaya çalışırken, depremzedelere tüm Türkiye'den yardım eli uzanmaya devam ediyor. İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı, 17 ilçe teşkilatı öncülüğünde Manisalı hayırseverlerin de desteğiyle bir tır dolusu yardım malzemesi topladı. Toplanan bir tır dolusu yardım malzemesi, depremzedelere dağıtılmak üzere Elazığ'a gönderildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla yardım kampanyasını yürüttüklerini kaydeden İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, "Manisa İl Başkanlığı olarak 17 ilçemizdeki ilçe başkanlarımızla beraber, üyelerimizle beraber tüm teşkilatımız olarak Elazığ ve Malatya'daki kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Bu yardım kampanyasını Genel Başkanımız Meral Akşener'in talimatıyla yaptık. Allah beterinden saklasın. İnşallah bu depremler bizi yöneten yöneticilere ve hükümete de bir ders niteliğinde olur. 20 yıldır alınmayan gerekli tedbirlerin alınmasına vesile olur. Cenabı Allah bu soğuk kış günlerinde bu depremden zarar gören tüm kardeşlerimize yardım etsin. İyiler Elazığ ve Malatya'nın yanındadır. Bu kampanyaya katılan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
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